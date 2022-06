Una Mariona espectacular i valenta guanya la gran final d’Eufòria

La Mariona ha estat escollida com la primera guanyadora d’Eufòria. Les prediccions s’han complert i la clara favorita per endur-se el premi se l’ha acabat enduent. Aquesta era la decisió esperada, sí, però també la més justa. La gran final del concurs musical de TV3 ha estat una autèntica bogeria, un espectacle summament espectacular que ha demostrat el potencial que té i que pot arribar a tenir.

Feia molt de temps que TV3 no apostava d’una manera tan forta per un programa. Des d’un primer moment van adonar-se que aquest podia ser un bombonet que els donés moltes alegries i així ha estat. Volien acabar el format més exitós de la temporada per la porta gran i així ho han fet, el que van voler demostrar des del principi. Per primera vegada, van començar l’emissió des de l’exterior de plató amb un desplegament increïble i tots els exconcursants cantant un Euphoria de Loreen molt adient.

Catifa vermella, entrevistes als pares dels finalistes, una emissió de més de 30 hores en directe a Twitch… Tot semblava poc per acomiadar un fenomen com aquest. L’actuació sorpresa de la nit la van protagonitzar els coaches i els membres del jurat, que van vestir-se com els concursants en antigues actuacions per imitar-los i demostrar que tots ells poden generar espectacle.

Una festassa, un xou i un número musical molt potent amb tot l’equip a sobre de l’escenari van donar el tret de sortida a un programa final que ha demostrat que la cadena ha de continuar apostant per aquest concurs. L’elecció del guanyador va constar de dues rondes. En la primera, la Núria, el Triquell i la Mariona interpretaven una cançó de la seva elecció per aconseguir un lloc entre els dos finalistes. El bon rotllo i l’amor que es respirava a plató va agradar molt, una gran família que sap que ha fet història de televisió.

🎤 Primera ronda de votacions oberta!



Qui vols que guanyi la #FinalEufòriaTV3? Vota ja el teu concursant favorit!



📲👉https://t.co/zTxCHY0bAn pic.twitter.com/IY1lFymYgb — TV3.cat (@tv3cat) June 17, 2022

Connexió en directe desastrosa i el Triquell, molt emocionat

El primer cantant va ser el Triquell, que no podia evitar posar-se a plorar amb una de les sorpreses que havia preparat el programa. Van emetre un vídeo en què els familiars i amics l’animaven, poc abans de fer una connexió en directe amb un teatre de Sant Quirze del Vallès, la seva localitat d’origen, en el que s’havia reunit un munt de gent per seguir la final. El problema era que la connexió anava molt malament perquè des d’allà ho sentien tot amb molt de retard, el que acabava derivant en una situació desastrosa. El Miki Nuñez i la Marta Torné van intentar mofar-se de la situació per treure-li ferro, però ni amb això van evitar la vergonya que havien passat.

El Triquell va concentrar-se i va fer una actuació molt bona, en interpretar un Pump it dels Black Eyed Peas que feia molt en ell. Segurament no va ser la millor elecció, tenint en compte que anteriorment havia fet números molt més espectaculars i aquesta era la gran final. No va arriscar i ho va acabar pagant, encara que en aquell moment va quedar bé gràcies al seu domini en la música urbana. Ell ha estat el concursant més camaleònic i així ho demostra que quedés en segona posició.

el primer dia d'Eufòria van dir que buscaven un artista 360, doncs després de 13 programes el Triquell ha demostrat que ho és #FinalEufòriaTV3 — Ivet Olalla (@ivet_olalla) June 17, 2022

L’elecció més valenta de la Mariona, a la gran final

La Mariona sabia que era la gran preferida per guanyar el concurs, però ha volgut ser fidel a si mateixa i ha escollit un tema poc comercial en una gala en què la gent vota des de casa. El jurat ha sabut reconèixer aquesta valentia i originalitat, dues qualitats que podrien haver-li passat factura. Amb La mare de Dyango, la cantant de Valls volia fer un homenatge a l’àvia en què va tornar a demostrar que té una veu dolça i una potència vocal increïble. Ella és l’única que mai no ha trepitjat la zona de perill, el que demostra que ha estat la millor, la preferida i la més constant des que comencés el concurs.

La Mariona simplement està jugant a una altra lliga. No hi ha res més a dir. #finaleuforiatv3 — Albert Ribas 📢 (@albert_ribas_) June 17, 2022

La Núria, la tercera finalista

La Núria va arribar a la gran final gràcies a la increïble evolució que ha fet, especialment en les darreres gales. La de La Garrotxa té una veu i una simpatia que encanten als teleespectadors, una noia amb una força volcànica a dins que va tornar a demostrar amb un tema de la Jessie J. que pot interpretar cançons de tot tipus. La seva va ser la millor elecció, però no va ser suficient i va acabar tercera en la primera votació de la nit. Amb el 25% dels vots, la Núria va aconseguir el bronze després d’un rècord històric de votacions amb 166.000 vots.

En el seu comiat, va deixar clar que fa setmanes que ha guanyat i que està “molt feliç”. No feia més que somriure, després d’un pas pel programa que acabava amb una actuació nova en la que arribaven a mullar-la. La llàstima era que ho feia infinitament millor en aquesta interpretació de comiat que en la primera, un ordre que podria haver canviat les coses.

🎤 La Núria és la primera eliminada de la nit. Es queda a les portes de la victòria, amb el 25% dels vots.



Eufòrics i eufòriques, esteu votant en massa! En aquesta #FinalEufòriaTV3 heu batut el rècord de totes les gales, amb més de 167.000 vots!



▶️ https://t.co/z9XG1vyhz7 pic.twitter.com/IKSrZm8T85 — TV3.cat (@tv3cat) June 17, 2022

La Mariona s’imposa amb el 61% dels vots

En la segona ronda, el Triquell va interpretar una cançó en català que va fer genial. Amb Ull per ull d’Adrià Puntí, va demostrar que és un artista 360°. La seva actitud l’ha ajudat a ser un dels grans preferits de l’audiència, però finalment no va poder competir contra una Mariona que agrada a tothom des de fa temps. Ella va col·locar la cirereta del pastís amb una actuació increïble de Physical de Dua Lipa, amb la que va demostrar que es mereixia guanyar i que no hi havia discussió possible. Deia que Eufòria li havia canviat la vida, una sensació que tindrà encara més en ser escollida com la guanyadora del programa.

👑 LA MARIONA ÉS LA GUANYADORA D'#EufòriaTV3!



🎤 S'imposa a la #FinalEufòriaTV3 amb el 61% dels vots! Enhorabona Triquell pel segon lloc!



▶️ https://t.co/z9XG1vyhz7 pic.twitter.com/vZ3aBASrLW — TV3.cat (@tv3cat) June 17, 2022

Amb el 61% dels vots, els teleespectadors van decidir que ella es mereixia ser la guanyadora d’un concurs que ha fet història. A més a més del trofeu, va endur-se el premi de poder estrenar en directe la cançó de l’estiu de TV3 que interpreta amb Miki Nuñez. Eufòria va acomiadar-se amb ells dos interpretant per primera vegada Llums de mitjanit, un tema del que es parlarà i molt en els pròxims mesos. Eufòria ha fet guanyadora la concursant més impecable, la de la veu perfecta que no ha fallat mai i que ha emocionat l’audiència gala rere gala. Una guanyadora justa que ha fet tocar el cel TV3 amb el programa revelació de l’any.