Carol Rovira, la gran triomfadora d’Eufòria

TV3 ha trobat la gallina dels ous d’or de la temporada amb Eufòria. El programa musical ha trasbalsat els teleespectadors catalans més joves, que estan enganxats a l’evolució dels concursants. Una de les grans sorpreses de l’espai l’hem trobat en Carol Rovira, la professora d’interpretació. Els alumnes l’adoren perquè és encantadora i molt simpàtica, d’igual manera que els seguidors del programa no fan més que alabar-la després de cada intervenció.

Aquest divendres va acudir al Tot es mou per promocionar la gala d’aquella nit, una entrevista de la que encara es parla avui. Twitter va ple de floretes cap a ella, un autèntic fenomen fan que argumenten basant-se en la seva professionalitat i, sobretot, tendresa. Cal recordar que a ella la vam conèixer abans d’Eufòria, quan va fer un paper a La Riera i, especialment, gràcies a Amar es para siempre d’Antena 3.

“Eufòria ha aconseguit reunir diverses generacions per mirar TV3 i parlar-ne. Els meus amics de l’Institut del Teatre, els del poble… tots parlen d’Eufòria. És intergeneracional i això és molt maco. És molt fort, som conscients del gran èxit que estem tenint sobretot gràcies a la xarxa. Ho sabem, però és molt fort”, reconeixia durant l’entrevista.

Carol Rovira s’estrena com a coach d’un programa musical

La catalana explica que mai abans no havia fet de coach ni de professora, per la qual cosa estava una mica preocupada per com ho faria: “Em generava molt de respecte com a pedagoga perquè és molta responsabilitat. Intento recrear-me en cada cançó i en cada concursant per treure’n el màxim de suc sense que pateixin, d’una manera lúdica. Moltes vegades ells s’obren i surten els traumes, però tot surt naturalment i estic aprenent molt d’ells. Els exercicis que practiquem funcionen molt bé i estic contenta. La qüestió és jugar i connectar amb ells, ajudar-los”.

Tots se l’estimen un munt, el que demostren les declaracions summament tendres que han concedit diversos exconcursants en les que l’han posat pels núvols. Ella, en canvi, creia que els professors pensarien que és “una flipada“. Deixant les bromes a part, assegura que nota molt l’estima dels concursants i que tots són maquíssims.

Carol Rovira, entrevistada al ‘Tot es mou’ per parlar d’Eufòria | TV3

L’actriu, protagonista d’un fenomen fan

Fins ara, Carol Rovira vivia a Madrid per feina. En oferir-li el paper a Eufòria, no ho va dubtar i va tornar cap a Barcelona ben contenta: “Sempre és un plaer tornar i reconnectar. A més a més que, en aquesta ocasió, he notat que tothom parla del programa! Sembla que el vegi més gent que no pas les sèries que feia abans”. Com dèiem, el seu pas pel programa està agradant moltíssim i a Twitter parlen bé d’ella dia sí dia també. Durant les gales, el hashtag del programa el fan servir els seus seguidors majoritàriament per aplaudir les seves intervencions i tot allò que fa. De fet, és habitual que els comentaris sobre les actuacions dels concursants quedin ocultes entre les floretes que li dediquen a ella. S’han arribat a crear comptes especials només per parlar de la seva feina en el programa, amb clubs de fans multiplicant-se cada vegada més.

Que emoción cada vez que la veo en un programa #CarolRovira #TotEsMouTV3 pic.twitter.com/JwGNTboOk6 — rivecrespo (@rivecrespo) April 22, 2022

A veces es difícil explicar con palabras lo que uno siente por esta maravillosa persona que es #carolrovira solo se puede decir: admiración, respeto y cariño..❤🇪🇸🇦🇷🤗 pic.twitter.com/9u2VBugaAl — andrea gerez (@ancg24) April 24, 2022

I aquest és només un petit tast dels milers de tuits sobre ella que es publiquen a la xarxa cada setmana. Queda clar que és el membre dels coach més estimada amb diferència, sense punt de comparació ni tan sols amb els membres del jurat o els propis concursants. La Carol Rovira és la gran triomfadora d’Eufòria, almenys mediàticament parlant. Encara queda programa per endavant, així que és probable que la legió de fans que ha congregat continuï ampliant-se.