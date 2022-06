Carol Rovira, emocionada amb l’estrena de TV3: “Plorareu i riureu”

Carol Rovira estarà al capdavant de La gran vetllada, el nou programa d’entreteniment que estrena TV3 aquesta nit. La coach d’interpretació d’Eufòria va ser una de les triomfadores del concurs musical, amb una gran popularitat que la cadena ha volgut premiar amb aquest projecte propi. Per primera vegada la veurem com a presentadora, un canvi de registre que li ha encantat provar.

Aquest dimarts ha concedit una entrevista al Tot es mou per promocionar l’estrena del programa, l’aposta estiuenca de TV3. I en què consisteix? Cada setmana presentaran tres concursants anònims que faran d’amfitrions a casa seva. Cadascun d’ells hauran de decorar la casa, preparar un menú per a la resta i fer una demostració del talent que tenen. Després, els companys hauran de votar per decidir quin dels tres ha estat l’amfitrió perfecte.

Així serà La gran vetllada, el programa nou de TV3

Carol Rovira assegura que han trobat personatges molt divertits, que el programa és perfecte per a l’estiu perquè té un aire fresc i molt blanc: “Hem aconseguit una imatge molt cuidada i un to irònic molt divertit. Mentre presento, el que m’agrada molt, vaig fent comentaris una mica gamberros i he rigut molt fent-ho. De fet, m’he emocionat, he plorat i he rigut molt. Espero que els teleespectadors també puguin fer aquest viatge. Els concursants tenen molt de nivell, amb formació en l’àmbit artístic que defensen. Jo he descobert talents que no sabia ni que existien! És curiós i divertit de veure, la veritat és que he acabat molt sorpresa”.

Què faria ella si hagués de concursar? Té clar que patiria una mica: “En aquest cas, el programa permet que cada concursant tingui un acompanyant. Alguns han estat llestos i han acudit amb algú que cuina bé, el que els ajudarà a preparar uns plats millors. I sí, aquest seria el meu cas perquè jo no sé cuinar bé… Li demanaria al meu pare que m’ajudés perquè ell fa unes paelles molt bones. I pel que fa al talent artístic… segurament els tocaria el clarinet”.

Carol Rovira es mulla sobre una possible segona temporada d’Eufòria

Carol Rovira era la professora d’interpretació en la primera edició d’Eufòria, un paper en què va captivar la gran majoria de teleespectadors. Ara que el programa ha acabat, ha decidit marxar uns dies a Menorca per desconnectar amb els amics. Reconeix que li ha costat deslligar-se dels companys, amb qui encara manté un contacte pràcticament diari: “Aquesta ha estat més d’una eina, ha estat una implicació total per part de tothom i fa molta pena… Costa molt deixar-lo enrere del tot”.

En una entrevista prèvia ja va deixar caure que creia que hi haurà segona edició d’Eufòria. En aquesta ocasió, ha insistit que apostaria que sí que ho faran: “No crec que desaprofitin el gran èxit que ha aconseguit el programa. Crec que aprofitaran aquesta gran tirada, encara que sembla lògic que deixin respirar una mica perquè els concursants han de poder viure d’aquest moment d’èxit. Si hagués d’apostar, diria que sí que hi haurà una altra temporada. No sé si comptaran amb mi, però m’encantaria perquè he estat molt feliç i he après molt aquests mesos”.