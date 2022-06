Cristina Puig, molt emprenyada per la cancel·lació del ‘Faqs’

Cristina Puig acomiadarà el Faqs el pròxim 16 de juliol, l’últim dissabte en què els teleespectadors de TV3 podran veure el programa polític més icònic dels darrers anys. La presentadora no havia parlat obertament sobre la cancel·lació fins ara, quan ha concedit una entrevista en què parla clar com ella sempre fa. Quins motius hi ha darrere d’aquest final? I què té previst fer ella a partir d’ara?

Vilaweb ha parlat amb ella en aquesta recta final del programa, una conversa en què Cristina Puig ha deixat clar que no està a favor de la decisió que ha pres la cadena de televisió catalana: “Ens fan plegar, ens tanquen la paradeta. Nosaltres no pararíem perquè creiem que el Faqs encara té tirada. La versió oficial és que el producte s’ha esgotat. S’ha instaurat el mantra que s’ha esgotat i s’ha volgut crear un estat d’opinió fals respecte el programa. Ara bé, no s’ha esgotat. Que vingui algú i em digui que s’ha esgotat quan cada dissabte som líders encara. La cadena vol despolititzar els programes, però resulta que aquest darrer mes no ha vingut cap polític”.

Linxament contra el Faqs i també contra Cristina Puig

Per què creu que el tanquen, llavors? “Els socialistes no ens estimaven, però tots sols no poden. Els que ens estimaven ens han deixat d’estimar segurament perquè ja no els fem servei o perquè el país ha canviat. El Faqs és un programa amb molta repercussió, tanta que han acabat volent-se estalviar el linxament a les xarxes. Que els polítics estiguin condicionats per allò que passa a les xarxes em sembla lamentable. El món no és Twitter. Ens hem begut l’enteniment”, diu en unes declaracions molt contundents.

En el seu cas, reconeix que també ha patit un linxament molt fort des del principi: “He patit un linxament fort, potent i bèstia des del primer dia. Reconec que els diumenges costen. El Faqs s’havia convertit en la diana de moltes de les coses que passen en aquest país i els qui l’hem fet hem rebut per totes bandes. Al Faqs li ha pesat ser el Faqs, un programa processista que sempre serà un programa processista”. No pot negar, però, que l’audiència s’ha reduït darrerament. Com ho explica? Pel context polític actual: “M’ha tocat gestionar el desengany i és molt complicat”.

Cristina Puig haurà de buscar feina | TV3

Què farà ara la Cristina Puig?

El que més li preocupa ara és el seu futur professional. De moment no té res tancat, així que haurà de picar portes: “Ara he de buscar-me la vida, he de buscar feina per poder pagar el lloguer, el menjar i l’escola de la meva filla. No sé on aniré perquè en aquesta feina la incertesa és permanent. Quan et passa als vint-i-sis anys no passa res, però a la meva edat, amb quaranta-nou anys, toca els nassos. Vull continuar fent periodisme perquè m’agrada i crec que en sé fer. Reinventar-me a la meva edat és difícil. El periodisme polític m’apassiona, però m’ha cremat molt perquè el pim-pam-pum m’esgota”.

No està contenta i això es nota: “Estic emprenyada, disgustada i decebuda“. Ara bé, avisa que continuarem veient-la perquè no se sap tota la veritat sobre la cancel·lació del Faqs: “Un dia farem un llibre del programa, ho farem el dia que puguem explicar totes les coses que hi han passat. Espero que ens trobin a faltar i amb el temps veuran que no érem tan dolents”. La presentadora torna a demostrar que no té pèls a la llengua, una característica que l’ha fet una periodista bona i respectada en la professió. Ara caldrà veure què li ofereixen, una nova feina a la que haurà d’adaptar-se després d’un parell de temporades al Faqs que espera que no l’hagin condicionat massa.