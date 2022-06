Ion Aramendi, amb la dona i el fill gran a l’hospital: “Setmana horrible”

Ion Aramendi ha estat la gran sorpresa d’aquesta edició de Supervivientes, que el fitxava com un dels presentadors per primera vegada. El basc treballava a TVE, on tenia un lloc bastant destacat. Ara bé, no va dubtar-ho i va marxar a Mediaset quan li van oferir entrar a formar part de la plantilla del reality. Ell ha estat l’encarregat de posar-se al capdavant de les gales dels diumenges, quan es fa el debat setmanal.

En la gala del cap de setmana passat, però, no va poder assistir perquè va donar positiu en coronavirus. Això ha fet que la premsa s’interessés pel seu estat, el que ell ha aprofitat per revelar que li preocupa més com està la dona i el fill. Tots dos han emmalaltit amb pocs dies de diferència, el que ha generat un caos familiar.

La periodista María Amores ha reconegut que han passat una setmana “terrible”, ja que han hagut de fer unes quantes vistes al centre mèdic. Primera era la dona de Ion, que ha donat positiu en Covid mentre està embarassada de nou mesos als 45 anys: “He estat dos o tres dies molt malament i vaig haver de prendre heparina, ja que en aquest tercer embaràs tinc diversos factors que feien que fos probable que patís un trombe. Vaig perdre el gust i l’olfacte, però sembla que començo a estar millor”, ha explicat la periodista.

La dona d’Ion Aramendi, embarassada de nou mesos | Instagram

El fill d’Ion Aramendi, ingressat a l’hospital

El problema era que també ha hagut de fer front a la malaltia del fill gran, el que ha hagut de ser ingressat durant 10 hores per culpa d’una reacció al·lèrgica: “Estàvem a casa, li vaig donar un entrepà dels que acostuma a menjar i vam baixar a la piscina. Va començar a posar-se vermell com un tomàquet, amb els llavis inflamats i molts grans. Va patir un xoc anafilàctic i gairebé no podia ni respirar”.

María Amores, la dona de Ion Aramendi, publica una foto dels nens | Instagram

Van córrer cap a l’hospital i, afortunadament, van poder salvar-lo. Ara, després d’uns dies horribles, tot ha tornat a la normalitat.