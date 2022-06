L’entorn de Santi Millán explica com és realment la relació amb la dona

Santi Millán ocupa tots els titulars des que filtressin un vídeo sexual que el mostrava mantenint relacions amb una noia que no era la seva dona. Rosa Olucha, amb qui està casat des del 2009 i amb qui té dos fills adolescents, va emetre un comunicat bomba en què lamentava que es donés per fet que mantenen una relació monògama: “Jo estic bé, hauríeu de preguntar-vos com està ell. Ell és qui ha patit un atac a la seva intimitat, el que és un delicte. Parlem de la seva intimitat, seva i de ningú més. No heu de sentir pena ni donar suport a ningú. Jo no sóc una víctima i aquí no hi ha costats o propietats. Ni ell és meu ni jo sóc seva“, deia.

La parella manté una relació oberta, el que els dona llibertat per poder mantenir relacions sexuals amb altres persones. Això no se sabia fins ara, que ells mateixos ho han tret a la llum davant d’aquest escàndol. I és que el primer que va pensar tothom era que el vídeo demostrava una infidelitat, el que finalment no ha resultat ser així. L’expectació que ha generat el vídeo porno ha donat ales als seus amics més properes per parlar-ne en diferents mitjans de comunicació.

La dona de Santi Millán, indignada amb l’escàndol del marit | Instagram

Amics de Santi Millán expliquen com està vivint aquesta situació

El Español ha aconseguit declaracions del seu entorn en les que diuen que el presentador barceloní està molt tranquil: “Malgrat tot això, ell continua tranquil. La situació l’ha descol·locat perquè no entén com ha pogut passar i qui ho ha fet. S’està deixant assessorar pels seus advocats. Està fort i decidit a arribar fins al final per trobar la persona responsable. No vol parlar amb els mitjans, l’únic que vol és protegir els seus fills. Vol allunyar-los de tot el que s’està dient”.

Què diuen sobre la relació de Santi i Rosa? “Tenen un matrimoni molt fort i sòlid. S’adoren per sobre de tot”. Ella mateixa va reconèixer públicament que han caminat molts quilòmetres junts i “encara més separats”. En les úniques declaracions que ha concedit l’actor des que sortís tot això a la llum, va recordar que ens trobem davant d’un delicte i que no diria gaire cosa perquè no entén de lleis. Des de llavors s’ha mantingut en silenci i no se l’ha vist públicament, un hermetisme que s’entén tenint en compte tot el que s’ha estat dient sobre ell. Sembla que ha optat per confiar que es calmin les coses i prefereix no dir res més.

La dona de Santi Millán diu que tenen una relació oberta | Instagram

Santi Millán va parlar de la dona a Planeta Calleja

El passat mes de gener, Santi Millán va viatjar fins a Etiòpia amb Jesús Calleja en el seu programa de Cuatro. Ara molts han recuperat aquelles imatges, en les que el presentador reconeixia que feia tants anys que estava amb la dona perquè no es veuen: “Has de mantenir els teus espais vitals quan tens parella, aquells espais de llibertat i de reafirmació com a persona”.

En aquesta mateixa conversa, l’actor confessava que ha travessat crisis importants amb la seva dona: “Tenim bon rotllo a estones, com en totes les famílies. És cert que ella i jo tenim molt bona relació, sobretot d’amistat i de família. Fa 20 anys que estem junts i hem travessat moltes crisis, fins i tot de greus. Hi ha una frase maca, per això, que és la que et diu que la crisi és una oportunitat perquè és un moment en què intentes empatitzar i posar-te en la situació de l’altre”.