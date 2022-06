Carlota Corredera, fora de ‘Sálvame’: “He viscut coses terrorífiques”

Carlota Corredera ha canviat de vida radicalment des que abandonés Sálvame en el pitjor moment del programa. La presentadora va vendre-la com una marxa voluntària, encara que pocs s’ho van creure en sortir en el mateix moment que acomiadaven els dos directors de l’espai. Amb l’audiència en xifres nefastes, la productora va decidir fer canvis radicals per intentar salvar un dels seus bombonets.

La gallega creia que tindria moltes més ofertes professionals després i, de fet, va marxar mentre assegurava que ja tenia un projecte entre mans. El problema? Que sembla que això no era del tot cert i ara es troba sense feina. Fonts properes a ella havien dit recentment que la veien molt angoixada, ja que ha travessat mesos molt durs.

Carlota Corredera, un dels darrers dies a Sálvame | Telecinco

Carlota Corredera reconeix que ha patit per culpa de les crítiques

L’allau de crítiques contra ella va ser increïble quan va començar el documental de Rocío Carrasco a Telecinco. La presentadora va posicionar-se a favor seu d’una manera increïble, fins al punt de menysprear públicament tot aquell que parlés malament de Rocío o que digués que no es creia el seu testimoni. L’actitud de Carlota Corredera va ser catalogada de “dictatorial” per a molts, de fet.

Ara, uns mesos més tard, ha concedit una entrevista a Estirando el chicle en què reconeix que ho ha passat molt malament: “Les coses més terrorífiques de la meva vida m’han passat per ser la cara visible de la docusèrie. És importantíssim el que ha fet Rocío Carrasco, perquè amb la seva història va aixecar una catifa de merda molt potent. Jo he viscut, segurament, parts de la història més fosca professionalment parlant que he viscut com a presentadora i com a periodista. L’única cosa que vaig fer va ser donar la cara per les dones i per les víctimes de violència de gènere. A canvi, he pagat un preu molt alt. Ara bé, us dic que ho tornaria a fer perquè sóc una privilegiada i he estat lliure de fer i dir el que m’ha donat la gana”.

Carlota: “el precio que he pagado por presentar @rocioseguirviva ha sido altísimo, pero a día de hoy lo volvería a hacer.”



Tu compromiso y entrega es admirable, @CarlotaLlauger. Muchísimas gracias. Te amo❤️❤️ pic.twitter.com/ElUyZiljb1 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) June 26, 2022

Carlota Corredera parla del masclisme que ha patit a la feina

Carlota Corredera sempre havia treballat darrere de les càmeres, però Sálvame li va donar l’oportunitat de provar sort com a presentadora. Ara que ha passat uns mesos sense ocupar aquest rol, ha reflexionat al respecte: “Això de posar-me davant les càmeres ha estat el més fort que m’ha passat a la vida. Ser presentadora és una p… bogeria, has de ser d’una manera en què puguis suportar que diguin que tot el que fas està malament”.

En el seu cas, assegura que va arribar un moment en què es va arribar a preguntar què havia de fer per evitar més crítiques: “Deien que presentava malament, que sóc una directora dolenta, que li he pres el lloc a una altra, que he engreixat, que he aprimat, que he tret un llibre dolent… Fa dos mesos i mig que no presento i continuo trobant-me titulars que carreguen contra mi”.

Durant una època, Carlota Corredera va codirigir el programa del cor amb Raúl Prieto. Quin era el problema? Que ella va detectar que hi havia un grup de gent que només es dirigia a ell quan volia fer una consulta important i que creien que la seva paraula importava més simplement perquè era un home. Un masclisme contra el que ha hagut de lluitar sempre, tal com ha reconegut en aquesta conversa radiofònica.