Terelu Campos, investigada en la trama corrupta de ‘Sálvame’

Sálvame s’enfronta a un problema judicial molt gros des que sortís a la llum que estaven investigant els seus directors per haver organitzat, presumptament, una trama corrupta per aconseguir informació confidencial dels famosos. Ho farien a través d’un dels col·laboradors, el Gustavo González, que hauria arribat a un acord econòmic amb un agent de policia que li passava fitxes policials de personatges coneguts a canvi d’uns diners que pagava Telecinco d’amagat. L’acusen d’haver subornat un policia, que hauria comès una revelació de secrets que pot generar-li greus problemes legals.

Ara que els directius estan imputats i que les víctimes demanen penes de presó per a ells, han assenyalat una altra de les col·laboradores del programa com a possible culpable del mateix delicte. Parlem de Terelu Campos, qui diuen que també estaria sent investigada. Així ho revela Rosario Mohedano, una de les víctimes de la trama. La filla de Rosa Benito ha guanyat el judici que tenia obert contra el programa de Telecinco, però sembla que no s’ha quedat contenta amb això i que encara vol fer més sang. Com? Doncs publicant un tuit incendiari en el que acusa Terelu Campos i la desapareguda Mila Ximénez com a còmplices d’aquest delicte de revelació de secrets.

“Kike Calleja, deixa d’anar a les cases de la gent anònima per molesta perquè qualsevol dia et preguntaran per l’operació Deluxe i la teva detenció per investigat amb Terelu i Mila. Quina organització que teniu muntada”, ha escrit tot fent referència al col·laborador Kike Calleja. Parla d’una detenció que s’hauria produït sense que s’hagi filtrat a la premsa? O d’una detenció que creu que es produirà aviat?

@Kikecalleja deja de ir a las casas de gente anónima para molestar que cualquier día te preguntan por la operación deluxe y tu detención por investigado junto a Terelu ,Mila y Terelu .

Vaya organización que tenéis montada #OperacionDeluxe20J — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) June 20, 2022

Omar Montes, entre les víctimes de la trama

Omar Montes, per la seva banda, va parlar sobre el tema en l’entrevista que va concedir a El Hormiguero aquesta setmana. El cantant va lamentar uns mesos enrere que creia que tenia una mà negre, el que ara relaciona amb l’agent de policia imputat en la causa: “Fa temps vaig tenir un problema amb un policia. Des de fa temps vaig adonar-me que es començaven a filtrar coses meves a la premsa i no entenia el motiu. Sé perfectament el nom i sé que és ell. Tinc amics que també són policies i m’informen. Ara estic aquí i l’altre senyor estarà pres o fent la seva perfomance… A veure com ho arregla perquè l’ha fet grossa. Tu no pots donar informació falsa a periodistes només perquè et caigui malament una persona. Això no es pot fer i ara l’estan castigant”.