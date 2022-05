Els directors de la productora de Sálvame, imputats en una trama corrupta

Més problemes per a Sálvame. El programa del cor de Telecinco ha perdut moltíssima audiència en aquests darrers mesos, ja que sembla que el format comença a cansar després de tretze anys en antena interrompudament. Els col·laboradors continuen sent els mateixos, pràcticament, així com els temes que tracten i els famosos que persegueixen. No ha ajudat, a més a més, que bona part de la seva plantilla s’hagi vist esquitxada en una investigació policial… Parlem de l’Operació Deluxe, una trama que se centra en investigar la cúpula i diversos tertulians del programa, als qui acusen d’haver comès un delicte de revelació de secrets i suborn de funcionari.

Tot va començar amb una investigació a Gustavo González, fotògraf i treballador del programa. La veritat es que sempre havia sobtat que tingués tanta informació sobre els personatges d’actualitat, però ell es justificava tot dient que tenia molt bones fonts. Doncs bé, una investigació judicial feia sospitar que estaria pagant diners a un policia perquè li facilités l’accés a les fitxes policials de diversos famosos. Òbviament, aquesta es tracta d’una operació delictiva de la que tindrien coneixement els directors de Sálvame, que ho sabrien i potenciarien. Aquesta és l’opinió de la Fiscalia, però la investigació continua oberta.

L’última novetat en el cas? Que el jutge que instrueix la trama ha decidit investigar Óscar Cornejo i Adrián Madrid a títol individual. Fins ara, la productora de Sálvame estava imputada com a persona jurídica. La diferència és que en el document nou d’aquesta setmana al que ha tingut accés El Mundo especificaria la imputació dels dos directors de la productora com a persones físiques… el que seria molt més greu per a ells en cas d’acabar sent condemnats.

Gustavo González, en problemes per una investigació policial | Telecinco

El jutge citarà a declarar tots dos el pròxim 13 de juny en un judici que farà parlar molt. 21 famosos s’han personat a la causa per intentar demostrar que van robar informació confidencial sobre ells. Entre els denunciants? Aída Nizar, Omar Montes o el Maestro Joao. En total hi ha 17 acusats, entre els que destaca el policia que presumptament filtrava la informació i els tertulians del programa Gustavo González, María Lapiedra o Kike Calleja.

El jutge creu que és massa sospitós que Gustavo passés de cobrar una nòmina de 3.000 € al mes a una de 20.000 € de sobte, uns pagaments que creu que realment li feien perquè tingués diners per pagar el policia que li filtrava la filtració per al programa. Estem parlant d’una acusació molt greu, ja que els investigadors creuen que la productora del programa hauria orquestrat una trama corrupta per espiar il·legalment diversos famosos. En cas de confirmar-se, seria la prova definitiva de la mala praxi d’un dels programes més estables de la televisió actual. Ara travessen una mala època pel que fa a les audiències, la que podria reduir-se encara més si acaben condemnant-los per haver comès aquest delicte tan greu.

Frank Cuesta deixa clar que no vol tornar a Mediaset

Tenint en compte com es troba ara mateix la credibilitat del programa, no estranya que el presentador Frank Cuesta hagi dit públicament que mai no vol tornar a trepitjar un plató de Mediaset. Aquest cap de setmana l’han entrevistat a esRadio, espai en el que ha dit que ha rebut ofertes del grup mediàtic: “M’estan oferint de tot, però jo a Mediaset no torno. Tinc 50 anys, he fet molta televisió i crec que no puc aportar res. Has de saber quan retirar-te… A més a més que si em diuen que faci un programa per a nens, d’acord. Ara bé, per a una altra televisió d’aquestes…”.