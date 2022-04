Investiguen Gustavo González, a qui acusen d’haver subornat un policia

Gustavo González és un dels principals sospitosos en l’Operación Deluxe, la investigació policial que s’està duent a terme per intentar esbrinar si la direcció de Sálvame és culpable del delicte de descobriment i revelació de secrets. Els acusen d’haver espiat il·legalment a més de 200 famosos a través d’un policia que era amic de Gustavo. El paparazzi i l’agent haurien treballat de manera conjunta per intentar esbrinar secrets dels personatges famosos, dels qui consultaven les fitxes policials. La cúpula del programa del cor seria conscient d’aquest delicte i alguns testimonis asseguren que, de fet, fomentaven que el tertulià continués aconseguint notícies d’aquesta manera fraudulenta.

Ara la policia investiga els comptes de Gustavo González, així com les seves nòmines, per intentar saber si va haver-hi suborn de funcionari. Volen esbrinar si realment va oferir regals i retribucions a un policia a canvi que cometés una infracció administrativa. Els cossos de seguretat apunten a un possible pagament de Gustavo al seu amic pel presumpte espionatge, el que també estaria penat.

A més a més del delicte de suborn de funcionari, també l’acusen del de revelació de secrets, contra l’administració pública i la intimitat dels afectats. Fórmula TV ha tingut accés a un policia que assegura que encara no s’ha constatat que l’agent hagués rebut contraprestacions econòmiques directes per les sol·licituds d’informació, però sí que s’ha sabut que el paparazzi el convidava a bars i restaurants. També haurien constatat que, almenys una vegada, el policia va demanar 500 € al treballador de Sálvame per la informació: “En una conversa observada s’aprecia com Gustavo accedeix al pagament d’aquesta quantitat”.

Gustavo González podria ser imputat | Telecinco

La investigació continua contra ell i també contra els directors del programa, que serien còmplices d’aquest delicte i també podrien arribar a ser imputats. La situació es complica per a tots ells i encara podria anar a pitjor si l’anàlisi de les nòmines de Gustavo revela alguna cosa més.