L’estratègia més cruel de Kiko Hernández millora l’audiència de ‘Sálvame’

Sálvame travessa una època complicada des que sortís a la llum que les audiències havien tocat mínims històrics. Desesperats, els directors del programa de Telecinco van començar a incorporar canvis radicals per intentar mantenir els pocs teleespectadors que els hi quedaven. Amb els directors acomiadats i la marxa de dues de les presentadores, van canviar els gràfics i van intentar aportar més modernitat al format. Sembla que fins ara els ha anat bé, ja que han millorat una mica. Ara bé, encara els queda molt recorregut a fer.

Aquesta situació fa que els col·laboradors sentin molta pressió a sobre, ja que reben indicacions perquè intentin generar controvèrsia i que es parli del programa com sigui. Tots volen cridar l’atenció a la seva mare, el que fa que alguns hagin adoptat certs rols. El cas més evident és el de Kiko Hernández, que ha volgut convertir-se en el tertulià dolent.

La setmana passada el van veure criticar sense cap mena de tacte una de les seves companyes, la Lydia Lozano, de qui va revelar una informació compromesa que li havia dit en confiança. De que es tractava? De la confessió que no volia anar al funeral de Jesús Mariñas perquè no li venia de gust: “Molt boniques les paraules que has dit sobre ell, però ahir deies que et feia mandra anar al seu comiat”, etzibava en directe. Ella va trencar a plorar, conscient que l’havia deixat molt malament en vendre-la davant de tothom: “Era necessari explicar això? Em tracteu com una merda”.

Kiko Hernández fa plorar Lydia Lozano | Telecinco

Les companyes acusen Kiko Hernández de ser cruel per tal de generar audiència

No content amb aquest atac a la companya, també va treure a la llum la falsedat de Carmen Borrego i Carmen Alcayde. Les companyes el van deixar verd, de la mateixa manera que els teleespectadors van arribar a demanar el seu acomiadament per la maldat i poca companyonia que demostra. Ara bé, també és cert que amb aquesta actitud va ajudar el programa a fer una de les millors audiències dels darrers mesos, ja que agrada veure els companys enfadats i dient-se de tot.

María Patiño, conscient d’aquest triomf, va aplaudir que Kiko Hernández es prengui seriosament l’encàrrec del programa… encara que amb això faci mal als companys: “La maldat funciona, ja que ahir vau pujar a un 12% de share“. En Kiko Hernández es va mostrar orgullós de la fita: “Es tracta d’això, perquè és l’única manera de continuar aquí i no a casa. Hem de fer un programa de televisió encara que hi hagi gent que no ho entengui com la Carmen Alcayde. M’és igual que t’agradi a tu, a mi m’importa el que li agrada al públic i ahir vam batre rècord. Potser estaríem a casa menjant-nos els mocs si no tinguéssim aquest punt de maldat”. L’estratègia més cruel del col·laborador és humiliar les companyes, un tracte que no agrada a uns teleespectadors que el critiquen… però que continuen enganxats a la pantalla.