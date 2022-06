Filtren les condicions de Paz Padilla en el retorn a Telecinco

Paz Padilla ha donat la sorpresa en acceptar un acord extrajudicial amb Telecinco, en el qual s’acorda la seva reincorporació a la cadena cinc mesos després d’haver-la acomiadat de males maneres. La cadena ha acceptat la derrota i l’ha acabat contractant una altra vegada, el que obre tot un món de possibilitats. El més lògic seria que tornés a la seva feina al capdavant de Sálvame, una opció pràcticament descartada perquè van acabar enfadats i perquè ella els ha deixat verds públicament… a més a més que els ha demandat per acomiadament improcedent.

Molts creien que la presentadora andalusa es negaria a tornar a Mediaset, però els diners han acabat tenint molt de pes. En el comunicat que van emetre la setmana passada, deien que el contracte de Paz Padilla es restituiria exactament igual que com estava fins llavors. Ara bé, Semana ha pogut saber que hi ha certs matisos en aquesta informació.

La revista treu en portada una conversa amb Paz Padilla i asseguren que hauria imposat una sèrie de condicions abans d’acceptar aquest acord. Si volien evitar-se els diners per l’acomiadament improcedent, l’havien de tornar a contractar amb la condició que no s’incorporarà fins d’aquí a uns mesos perquè té diversos compromisos professionals entre mans. A més a més, també hauria deixat clar que té una sèrie de línies vermelles que no vol creuar. La més important? Que no vol tornar a presentar Sálvame.



Paz Padilla arriba a un acord extrajudicial | Telecinco

Paz Padilla, al capdavant d’un programa nou?

L’actriu voldria evitar tornar a reviure tot el patiment que va viure en aquell plató, un objectiu que aconseguiria amb aquesta petició. En el contracte de vinculació entre les dues parts no s’especifiquen els programes en els que ha de treballar, així que podrien concedir-li aquest desig. Ella ha estat readmesa, però a canvi que la cadena li busqui un altre espai.

Fonts de la cadena deixen caure que Paz Padilla podria posar-se al capdavant d’un programa nou, el que estarien preparant per a les tardes del cap de setmana. Fins ara l’espai estava ocupat pel Viva la vida de l’Emma García, un magazín que han cancel·lat per intentar captar més teleespectadors amb una altra proposta. L’humorista seria perfecta per a un format d’entreteniment, el que podria acabar de tancar-se en els pròxims dies.

La presentadora, “feliç i contenta” de tornar a televisió

Paz Padilla apareix a la portada de la revista, una conversa en la que reconeix que està “feliç i contenta” davant d’aquesta nova etapa després del seu acomiadament fulminant. De moment no està tancat què farà exactament, però almenys sap que tindrà feina assegurada i que continuarà amb uns ingressos potents.

Paz Padilla torna a televisió | Semana

La presentadora ha estat un dels personatges més populars de Telecinco, que ara tornarà a la petita pantalla amb un projecte nou que esperen que triomfi.