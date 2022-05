Paz Padilla revela tota la veritat sobre la denúncia dels veïns

Paz Padilla no té feina a televisió, però continua amb la gira teatral de l’espectacle que basa en el llibre que va escriure després de la mort del marit. Aquesta setmana ha concedit diverses entrevistes, el que ha permès als fans conèixer més detalls sobre com es troba i quins plans té de cara a l’estiu. El titular? Que té previst recórrer Espanya en camió amb la seva filla, la influencer catalana Anna Ferrer: “M’he comprat un camió, l’he tunejat i anirem per grans mercats i zones d’antiguitats. Els cantants fan gira, doncs nosaltres en farem una amb la nostra botiga de roba. Això és màrqueting total, una cosa molt americana”, diu la presentadora andalusa a la revista ¡Hola!.

Arrencaran l’aventura el pròxim 14 de maig, una data marcada en els seus calendaris tal com ha reconegut la filla en declaracions a Europa Press: “Estarem juntes tot l’estiu fent voltes per Espanya. Ho penso i m’atabala pensar que serà l’estiu sencer, però estic convençuda que serà molt divertit perquè passar temps amb la meva mare m’encanta”. Cal recordar que la jove acaba de tallar amb el seu xicot després de tres anys de relació. Les coses han acabat bé amb ells, per això: “Sentim molta estima l’un per l’altre i això no canviarà. Sempre estarem allà per a l’altre quan ho necessitem perquè hem viscut moltes coses junts”.

Anna Ferrer confessa quins plans professionals té amb la mare | Europa Press

Els nous projectes de Paz Padilla

La presentadora reconeix que està molt il·lusionada amb aquesta gira per promocionar la seva marca de roba, anomenada No Ni Ná: “La idea de recórrer Espanya va ser d’Anna, de la meva filla. Ela va estudiar Economia i va fer el màster en Direcció i Gestió de Producte, el que l’ha ajudat molt. Em sembla una idea molt divertida i mira, aquesta és una manera de viatjar amb ella. Anirem a Eivissa, Formentera, Tarifa, Màlaga, Sevilla, València… Tornarem a Madrid el setembre”.

A més a més, però, Paz Padilla té altres projectes: “Continuo amb el teatre i tinc tancat un projecte de televisió, un programa d’entreteniment amb una mica de tot. Torno a televisió? Si no he marxat! Sóc humorista, actriu i molt polifacètica. Si no estic en un lloc, estic en un altre. I ara se m’ha obert tot un món perquè quan estàs en una cadena no pots treballar en altres. Ara puc anar allà on vulgui i això em permetrà, a més a més, rodar una pel·lícula aquest estiu. Jo aprofito totes les oportunitats“.

Com ha viscut l’acomiadament de Sálvame? “Ho he viscut com un acomiadament i prou. No conec ningú a qui no l’hagin acomiadat alguna vegada… En la nostra professió, això passa moltes vegades perquè els programes acaben. I no passa res! La vida continua”. Reconeix que no ha tornat a veure el programa, però perquè està “en una altra onda”.

La mort d’Antonio Vidal va canviar la seva vida

Aquest estiu arribarà el segon aniversari de la mort del marit de Paz Padilla, l’advocat Antonio Vidal. La seva era una història d’amor digna de pel·lícula, ja que van ser parella d’adolescents i es van retrobar 20 anys després per tornar-se a enamorar i acabar casant-se. Desgraciadament, els metges li van detectar un tumor cerebral perillós al que no va poder fer front. La seva pèrdua va ser molt dolorosa per a la presentadora, que va decidir escriure un llibre per plasmar com havia viscut el procés i com havia superat el dol.

“Recordo el meu Antonio cada dia i a totes hores. El llibre acaba amb la seva mort, però han passat moltes coses en aquests dos anys… Mare meva, dos anys sense el meu Antonio. En aquests moments estic escrivint-ne la segona part tot confiant que pugui continuar ajudant a encara més gent. He de tirar endavant”.

Paz Padilla i el marit, el dia de la boda | Europa Press

Paz Padilla nega que hagi rebut una denúncia dels veïns

Fa uns mesos, va publicar-se que els veïns de Paz Padilla volien denunciar-la per haver fet unes obres il·legals en el seu nou pis de Cadis. La presentadora està acostumada a què inventin notícies sobre ella, però en aquesta ocasió ha volgut revelar què hi ha de veritat en aquesta informació: “També van dir que havia de tancar la meva botiga, que estava arruïnada i en el meu pitjor moment… Doncs no, estem a punt d’obrir una altra botiga. I, per cert, els meus veïns no m’han denunciat. Ara mateix tinc un munt de projectes, tinc un hort amb gallines, vaig al gimnàs, surto a córrer… M’agrada la vida. Descansaré quan sigui vella, encara que és cert que ara mateix ja ho sóc una mica”.