Paz Padilla, demolidora contra ‘Sálvame’ en la seva reaparició televisiva

Paz Padilla va ser acomiadada de Sálvame de males maneres, amb un comunicat en el que l’acusaven d’haver fallat al programa en el seu paper de presentadora. Es basaven en un moment concret, quan l’andalusa va marxar de plató enmig del programa després d’una discussió amb Belén Esteban. Com tots els teleespectadors del programa saben, aquesta és una conducta molt habitual entre els col·laboradors i és clar que simplement es tracta d’una excusa per poder fer-la fora. Ara que ja no hi treballa, res no li impedeix ser sincera sobre els dotze anys que ha passat en l’espai que ara trontolla enmig d’una crisi d’audiència sense precedents.

L’humorista ha estat convidada al Cinco tenedores de Juanma Castaño, en el que s’ha sincerat sobre com era treballar a Sálvame: “He treballat sempre en el món del cor, però mai no m’ha interessat la vida de l’altra gent. Jo allà era un soldat i feia el que em tocava”, ha etzibat. Farta d’estar envoltada de problemes i mal rollo, reconeix que ara busca alguna cosa totalment oposada: “Estic en un moment de la meva vida en el que vull pau i tranquil·litat. Tinc 52 anys, fa molts anys que treballo i vull ser feliç“.

Aquest dimecres també la veurem a TVE, en la que suposarà la seva reaparició televisiva en un programa d’entrevistes. Paz Padilla està contenta d’haver-se-la ofert a María Casado, una presentadora catalana a qui admira i en qui confia: “Las tres puertas és un dels programes més interessants de la televisió, en la que hom pot obrir la seva ànima i parlar sense por, en la qual se t’escoltarà sense qüestionar-te i on podràs ser lliure. Parla amb María Casado és trobar una amiga, gràcies”, sembla evident que amb aquestes paraules està enviant un dard a Sálvame indirectament, un programa en el que clarament no pots sentir-te així.