La psicòloga de ‘Sálvame’: “Treballar-hi va enfonsar la meva carrera”

Sálvame té molts detractors des que va començar a emetre’s. Han passat molts col·laboradors pel programa del cor i no tots estan orgullosos d’haver-hi fitxat. Un exemple és Irene López, una psicòloga que va aparèixer en diversos programes fins que va acabar desapareixent del tot. Si torna a ser notícia és perquè s’ha creat un perfil de Tik Tok en el que s’ha sincerat sobre l’alt preu que creu haver pagat per aparèixer en el magazín.

Ella era l’encarregada de sotmetre els col·laboradors als testos d’intel·ligència, una secció que va fer molta gràcia als teleespectadors. Ara bé, una cosa és ajudar a entretenir la gent i una altra que la relacionessin exclusivament amb aquella funció. En adonar-se que la carrera s’estava veient afectada, va decidir abandonar aquesta feina: “Vaig enfonsar la meva carrera amb la participació a Telecinco, ho vaig fer perquè no ho vaig veure venir. Era molt feliç allà perquè m’encanta l’entreteniment i analitzar comportaments”.

“El problema era que m’estranyava que amb quotes de dos milions d’espectadors, només vinguessin dues persones a la meva consulta. M’ho passava genial, però vaig començar a analitzar les conseqüències i em vaig adonar que no estava en el camí correcte. Ho vaig deixar amb tot el dolor del meu cor perquè allà no era on havia d’estar“, afegeix.

La psicòloga de ‘Sálvame’ es penedeix d’haver-hi treballat | Telecinco

La psicòloga de Sálvame fa un canvi de vida

La professional va experimentar un abans i un després amb aquella experiència televisiva, quan va decidir reinventar-se i dedicar-se al món del podcast: “Ara em va molt bé i tinc cinc psicòlegs treballant per a mi. Ara bé, repeteixo que col·laborar amb la cadena va fer que em tanquessin totes les portes. No em trucava ningú per treballar perquè era la psicòloga de Sálvame… Aquesta etiqueta em va perjudicar molt i això que jo no deia barbaritats. Sempre he documentat els meus temes per veure si hi havia explicacions científiques que donessin suport els meus arguments”.

“Des de llavors m’han tornat a trucar de Sálvame i també de Viva la vida, però he dit que no volia anar-hi perquè ja no venc la meva ànima”, etziba. Ara bé, deixa la porta oberta a participar en Cuarto Milenio o Horizonte perquè considera que van més en sintonia amb la seva línia d’investigació.