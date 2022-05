Fotografies impactants de Belén Esteban a l’ambulància

Belén Esteban no aprèn. El mes passat, la col·laboradora de Sálvame va patir una forta caiguda en directe que li va provocar una fractura en el peroné i la tíbia. Els metges van considerar que la millor opció era operar-la, el que l’obligarà a estar de baixa uns quants mesos. Tota aquesta situació l’ha afectat molt, tal com ha reconegut en la seva primera intervenció telefònica amb el programa des que rebés l’alta. Si torna a ser notícia, però, és per les fotografies que han captat d’ella a la sortida de casa seva. Per què? En aparèixer en una llitera amb les mans cobrint-li la cara, un gest inútil perquè resulta evident que és ella. Això recorda a les impactants imatges d’Europa Press de fa un parell de setmanes, en les que se la veia tapada completament amb un llençol.

Belén Esteban es tapa la cara abans d’entrar a l’ambulància | Europa Press

Fotografies impactants de Belén Esteban – Europa Press

Belén Esteban entra a l’ambulància – Europa Press

Belén Esteban explica com es troba després de l’operació

Belén Esteban ha publicat fotografies de com té la cama actualment. La publicació a Instagram ha agradat molt als seguidors, que tenien ganes de veure-la després de tot aquest incident. Asseguda amb la cama en alt, comença el text tot demanant perdó per no haver respost els missatges que li han enviat per interessar-se sobre el seu estat. A més a més, ha volgut donar les gràcies a l’equip mèdic que l’ha tractat, així com també als amics i fans que li han enviat missatges tendres.

“El dia 25 d’abril vaig patir una caiguda que em va ocasionar una fractura de tíbia i peroné amb desplaçament. No em van poder operar per unes butllofes que em van sortir per culpa de la inflamació de la cama. Finalment em van operar el 6 de maig. L’operació va tenir una duració de 2 hores i 45 minuts, en la qual van haver de col·locar-me dues plaques i 20 cargols. Em van fer dues cures a quiròfan perquè m’havien de sedar i avui he tornat al metge perquè me’n fessin una altra. Afortunadament, tot va molt bé”, explica.

En aquest escrit, també ha aprofitat per intentar justificar per què es tapa la cara quan surt de casa en llitera: “Vull donar les gràcies a la premsa, però demano si us plau que em respectin quan he de sortir de casa per anar al metge ja que considero que és innecessari que se’m facin fotos o que es pretengui que en el meu estat de salut actual respongui les preguntes dels reporters. D’ara en endavant, qualsevol notícia que faci referència a la meva salut la donaré a través dels meus perfils a les xarxes socials. Moltes gràcies a tots per comprendre’m i donar-me suport en aquests moments durs”.

Belén Esteban mostra com té la cama actualment | Instagram

També ha mostrat com tenia la cama a l’hospital | Instagram

Belén Esteban parla amb els companys de Sálvame en una trucada

Després d’unes quantes setmanes sense saber res d’ella, els col·laboradors de Sálvame han pogut parlar amb ella en directe a través d’una trucada telefònica molt esperada. En ella, Belén Esteban ha reconegut que està molt afectada perquè aquesta fractura ha “aturat” la seva vida durant tres mesos: “Tenia moltes coses programades. Jo sóc una dona molt activa i veure’m així no és fàcil. Sé que no em puc queixar perquè hi ha coses pitjors, però també n’hi ha de millors”.

Belén Esteban responde a todo: el concurso de Anabel y Matamoros, la boda del hijo de Carmen Borrego y mucho más https://t.co/ubZgwpCqWl — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 17, 2022

Molt preocupada, reconeixia que la fractura ha estat pitjor del que s’esperava: “No m’he fet una fractura, m’he fet una gran fractura. M’he fotut el peu. Sóc diabètica i tot això no és fàcil per a mi. No ho estic passant bé… No podré recolzar el peu a terra entre tres i vuit setmanes. A més a més, després hauré de fer rehabilitació. Tot és més complicat del que sembla perquè hi ha hagut desplaçaments més enllà de les ruptures de la tíbia i el peroné”.