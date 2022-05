Belén Esteban haurà de continuar ingressada: l’operació, complicada

L’estat de salut de Belén Esteban es complica. Els metges pensaven que l’operació de la tíbia i el peroné seria senzilla, ja que la caiguda en directe en el plató de Sálvame va suposar una fractura que semblava neta. En un primer moment van haver de posposar la intervenció perquè el guix que van col·locar-li va causar-li unes ampolles, però les ferides cicatritzaven poc després i, finalment, la col·laboradora podia passar per quiròfan. Ella ha intentat mantenir el seu estat de salut ocult aquests dies, el que va demostrar-se en voler ser traslladada a l’hospital en ambulància en una llitera en la que s’amagava sota els llençols blancs perquè no la reconeguessin. El problema? Que els fotògrafs van captar aquesta instantània i el resultat es va viralitzar perquè era surrealista. Ara torna a ser notícia perquè s’ha filtrat a la premsa que haurà de continuar ingressada encara deu dies més.

Belén Esteban, tapada amb una manta en el trasllat a l’hospital | Europa Press

Els seus amics del programa del cor de Telecinco han tret a la llum que la seva companya haurà de continuar ingressada deu dies més, el que fa que la seva hospitalització s’hagi d’allargar molt més del que estava previst en un principi. La intervenció va ser un èxit, sí, però la fractura era més complicada del que semblava i això repercutirà en la seva mobilitat i estada al centre hospitalari. El doctor que es va encarregar d’operar-la va explicar que el peroné de la tertuliana va esclatar en diversos trossos i que la lesió era “molt considerable”.

Aquest contratemps l’ha forçat a deixar de banda tots els compromisos professionals que tenia entre mans, ja que l’hospitalització, la baixa i la recuperació seran molt més llargs del que s’esperava i voldria.

La col·laboradora, molt afectada psicològicament

El postoperatori és dolorós, un altre motiu més que l’enfonsa en veure que ara tot s’allargarà encara més temps. Els seus amics del programa lamenten veure-la tan afectada, ja que tota aquesta situació l’hauria deixat molt decaiguda anímicament: “Pateix dolors forts i necessita calmants de tant en tant. Travessa una davallada anímica important, no respon les trucades i no vol rebre visites a l’hospital”.

Belén Esteban, molt afectada per la llarga hospitalització | Telecinco

Primer missatge de Belén Esteban des que fos operada

El seu marit, el tècnic d’ambulàncies Miguel Marcos, no s’ha separat del seu costat ni un minut. Fonts properes a la tertuliana de Sálvame deixen clar que l’està cuidant molt bé i que pràcticament està vivint a l’hospital per no deixar-la sola. És per això que Belén ha volgut agrair aquest suport incondicional del seu marit i ha reaparegut públicament a través d’una fotografia que ha compartit en el seu perfil d’Instagram. En ella, se la veu en braços del marit en una foto antiga que van fer-se a la platja. L’ha acompanyat d’una única paraula, “gràcies“, i d’una cançó que ho diu tot: “Això que tu em dones és tot el que necessito”.

Belén Esteban agraeix el suport al marit | Instagram

Els fans de la col·laboradora es mostren molt preocupats per ella a través de la xarxa, ja que mai no l’havien vist tan afectada. De fet, tampoc no havien estat mai tant de temps sense saber d’ella o sense veure-la en el programa. De moment només cal esperar per veure com evoluciona i desitjar que el drenatge que li han posat a la zona afectada tingui efectes positius i l’ajudin a rebre l’alta aviat. Fins llavors, sembla clar que la col·laboradora optarà per continuar callada i sense voler que se sàpiguen moltes coses sobre el seu estat.