Fotos molt impactants de l’ingrés hospitalari de Belén Esteban

Belén Esteban ha estat traslladada a l’hospital aquest matí per sotmetre’s a l’operació que necessita després de la ruptura de la tíbia i del peroné. La culpable d’aquest problema de salut és la forta caiguda que va patir a Sálvame fa un parell de dies, quan estava simulant una prova de Supervivientes en la que havies d’aguantar el màxim de temps possible agafada d’una barra sense tocar el terra. En caure, va tenir la mala sort de recolzar tot el seu pes contra els ossos de la cama en el fort impacte contra el terra. El resultat? Una intervenció que la tindrà dos mesos de baixa.

El que més ha sorprès del seu trasllat a l’hospital ha estat la manera en la que ha estat. El seu marit és conductor d’ambulàncies, el que feia pensar que seria ell qui l’acompanyés fins allà. El que ningú no s’esperava era que sortiria de casa en llitera i que la taparien completament amb un llençol blanc perquè els paparazzi no la fotografiessin en aquest estat. El problema és que el resultat ha estat encara pitjor, ja que no és natural ni gaire normal entrar a una ambulància d’aquesta manera.

Si l’hem reconegut, de fet, és perquè han tret la llitera de dins de casa seva i perquè s’intueix una figura a sota de les mantes. A més a més, és clar, que és el seu marit qui l’ha ajudat a entrar en l’ambulància. La situació era surrealista, ja que amb aquest mètode ha aconseguit l’efecte contrari… ja que no hauria estat tan comentat com ho està sent ara.

Belén Esteban, traslladada a l’hospital | Europa Press

Imatges impactants del moment en el que ha entrat a l’ambulància | Europa Press

El seu marit arrossegava la llitera | Europa Press

Com es troba Belén Esteban?

En un primer moment semblava que Belén no hauria d’operar-se perquè la fractura era neta, però sembla ser que finalment els metges li haurien aconsellat que ho fes. Ara haurà de fer el preoperatori, confiar que la intervenció vagi bé i tenir paciència durant la recuperació. És probable que no torni a Sálvame fins d’aquí a uns mesos, el que no ajuda al programa en el seu pitjor moment d’audiència.

El seu company de programa i amic, Jorge Javier Vázquez, ha explicat en directe com es troba Belén després de conèixer la notícia que s’hauria d’operar: “Està emocionalment feta pols, absolutament devastada. No ha pogut dormir al seu llit perquè no ha pogut pujar les escales i ha dormit a la planta baix. A més a més, està rebent un munt de trucades i Whatsapps, però no respon a ningú perquè no té ànims. I mira que a Belén li encanta agafar el telèfon… I com ha d’estar per no voler-lo ni agafar!”, reflexionava entre preocupació el català.

Alfons Arús envia un missatge d’ànims a la tertuliana

El que Belén Esteban no s’esperava era que molts companys de professió li mostressin la seva estima en aquests moments. Un d’ells ha estat Alfons Arús des del seu plató de La Sexta, en el que li ha volgut enviar un missatge d’ànims en directe: “Volem enviar el nostre suport i una forta abraçada a Belén Esteban, que ha tingut la mala pota de trencar-se la tíbia i el peroné”. La seva dona, l’Angie Cárdenas, també ha aprofitat per demostrar que està preocupada per ella: “Pobreta, feia pena veure-la perquè ella ja sabia que s’havia fet molt de mal. Li va dir que potser era un esquinç, però ella tenia clar que era alguna cosa més. Ella no volia fer la prova perquè duia vestit i pensava que se li veuria la roba interior, el que no s’imaginava era que cauria i ho faria amb tan mala fortuna”, explicava la tertuliana.