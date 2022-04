Belén Esteban, dos mesos de baixa per una fractura de tíbia i peroné

Bélen Esteban estarà dos mesos de baixa mèdica per culpa de la forta caiguda que va patir en directe a Sálvame aquest dilluns. La col·laboradora estava simulant una de les proves de Supervivientes a plató quan, de sobte, queia a terra amb tan mala sort que recolzava tot el pes a les cames. En un primer moment, ella es pensava que s’havia trencat el turmell. Estirada a terra sense pràcticament poder moure’s, no feia més que lamentar-se de dolor.

Quin és el comunicat mèdic després de la caiguda de Belén Esteban?

Els metges van entrar a plató per intentar esbrinar quin era el grau de lesió, però no ho veien clar i ràpidament la traslladaven fins a l’hospital perquè li fessin una placa i veure l’abast de la fractura. Va ser allà on van adonar-se que la zona afectada no era el turmell, sinó la tíbia i el peroné. La col·laboradora del programa del cor de Telecinco s’ha fracturat els dos ossos de la cama, el que la forçarà a agafar la baixa i descansar sense moure gaire l’extremitat per poder recuperar-se com abans possible.

“L’hem portat al centre mèdic i hi ha diagnòstic: s’ha trencat la tíbia i el peroné. No necessita ser operada, però haurà d’estar immobilitzada entre sis i vuit setmanes. Està en les millors mans, amb l’equip mèdic. Demanem a la seva família que estiguin tranquils perquè està bé”, deien llavors.

BELEN ESTEBAN se ha caído y cree que se HA ROTO el tobillo, que ha notado como se le rompía el hueso. 😱#YoVeoSálvame pic.twitter.com/JlpjPPeXEJ — Diego 🧸 (@diegobferrandez) April 25, 2022

Els col·laboradors de ‘Sálvame’ visiten la companya a l’hospital

Un dels reporters es traslladava fins a l’hospital en el que es trobava la companya i, des d’allà, deixava clar que Belén està molt enfadada: “Està preocupada i té un enuig important. Li han posat un guix provisional perquè té la cama tan inflamada que no li poden posar la definitiva encara. Belén s’ha posat a plorar diverses vegades durant la visita de la mare i del germà. La bona notícia és que ha estat una ruptura neta”.

Els companys de programa li han enviat tot el seu suport i el seu perfil a Instagram també s’ha omplert de bons desitjos, tot esperant que pugui recuperar-se aviat i que comenci a trobar-se millor d’aquí a pocs dies. Fins llavors, només li queda esperar i confiar que la fractura de l’os es regeneri per poder tornar a caminar sense crosses.

Belén Esteban, atesa pels metges després de trencar-se el turmell a Sálvame | Telecinco

El marit de Belén Esteban, pendent de la seva evolució

El programa va informar de les novetats de l’estat de salut de la companya al llarg de la tarda, així com de les visites que començava a rebre al centre hospitalari. La seva mare i el seu germà van acudir a veure-la, mentre que el seu marit va córrer cap a casa per veure com es trobava. Miguel Marcos, el conductor d’ambulàncies amb qui es va casar després d’una relació romàntica i intensa, va mostrar-se molt preocupat. Van retrobar-se a casa quan ella va tornar del metge, qui va valorar la seva lesió.

Ella encara no ha fet declaracions sobre el seu estat, però els amics diuen que no li fa gens de gràcia haver d’agafar la baixa durant tant de temps. No podrà moure la cama, per la qual cosa no podrà sortir de casa i encara menys acudir a plató. En aquest temps tindrà la companyia del seu marit, que sempre s’ha mostrat molt pendent d’ella. En el perfil d’Instagram, Belén Esteban publica un munt de fotografies amb el seu Miguel, de qui es mostra molt enamorada des del principi de la relació. Ell sempre ha intentat mantenir-se allunyat del focus mediàtic, en el que només entra molt de tant en tant.