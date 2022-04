Belén Esteban, a l’hospital per una forta caiguda a ‘Sálvame’

Belén Esteban ha hagut de ser evacuada de Sálvame a l’inici del programa d’aquesta tarda. La col·laboradora de Telecinco és una de les més populars del programa després de més de 20 anys a televisió gràcies a la seva relació amb Jesulín de Ubrique. Els companys volien que es posés a prova en una competició física, en la que havia de similar un dels jocs que van realitzar a Supervivientes aquest diumenge. Consistia en què intentés aguantar el màxim temps possible agafada d’una barra, sense recolzar els peus a terra. El problema? Que només cinc segons després de començar, ha caigut a terra amb tan mala sort que acabava torçant-se el turmell.

Les imatges han estat molt impactants, tenint en compte que ha deixat anar un crit ensordidor que deixava clar que s’havia fet molt de mal: “M’he trencat el turmell, m’he trencat el turmell!”, ha repetit una vegada i una altra. Molt preocupada, s’ha hagut de quedar a terra sense poder posar-se dempeus. Els seus companys l’han envoltat i intentat ajudar, però ella no feia més que cridar. Els metges han acudit a plató, preparats per veure quin era l’abast del problema. Volien comprovar si realment s’havia trencat l’os o si, més aviat, es tractava d’un esquinç o simplement d’un fort cop que havia acabat causant la inflamació.

A simple vista no podien fer un diagnòstic clar, per la qual cosa decidien emportar-se-la a urgències per poder valorar l’abast de la caiguda. Poc després, la seva companya Adela González intentava tranquil·litzar els teleespectadors: “Belén ha caigut malament i estem parlant d’una possible ruptura. Està bé, per això. Ara mateix està anant a urgències perquè li facin una placa, ja que realment el turmell s’estava inflamant bastant”. El que més ha impactat ha estat sentir-la lamentar-se: “He notat com l’os es trencava. No puc aixecar-me, m’he trencat l’os i tinc molt de dolor“.

Belén Esteban se rompe el tobillo haciendo esta prueba.



¿Qué hace el programa? ¿Suspenderla? No. Seguir haciéndola con el resto de colaboradores 🤣🤣🤣🤣🤣🤣



#yoveosálvamepic.twitter.com/MAl3ssBP0x — WONDER ARAN BANDINI 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜🔻 (@tzantzi) April 25, 2022

Belén Esteban, a l’hospital i denunciada per Rocío Carrasco

Aquest problema de salut arriba poc després de saber-se que Rocío Carrasco manté la demanda contra ella. Aquest divendres, el paparazzi Diego Arrabal assegurava en el seu canal de Youtube que Rocío continua tenint-la demandada per una informació que va donar sobre ella a Sálvame, la que feia referència al deute amb Hisenda que tindria: “No li ha retirat la demanda i cal recordar que el Fiscal demana per a ella entre un i tres anys de presó. El que vol Rocío és que Belén li doni per escrit i davant de notari quina persona li va filtrar aquella informació”.

Aquesta notícia impactant suposa una altra mala notícia per a la exitosa col·laboradora de Sálvame, que potser ha d’estar-se uns dies de baixa per culpa de la caiguda que ha patit durant el programa d’aquesta tarda. S’havia dit que Rocío Carrasco havia retirat totes les demandes contra els companys del programa del cor quan va signar el contracte amb Telecinco per a la seva docusèrie, però el fotògraf i col·laborador de Viva la vida continua afirmant que té proves que demostren que no ho ha fet amb les demandes contra Belén Esteban i Olga Moreno. És estrany, però, ja que Belén i Rocío sempre s’han mostrat molt amigues.

Només el temps donarà o traurà la raó al fotògraf, qui manté una amistat molt íntima amb Antonio David Flores. És probable que sigui ell el talp que li hauria filtrat l’estat de la demanda de Rocío, la seva exdona. No té relació amb ella perquè van acabar molt malament, però sí que continua tenint amistat amb la seva altra ex, Olga Moreno. Ella ha de saber si han retirat l’acusació contra ella i, per tant, també contra Belén Esteban. De moment, queda clar que la tertuliana optarà per centrar-se en la seva recuperació física.