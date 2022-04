Belén Esteban, de viatge de negocis a Andorra amb El Rubius

Belén Esteban ha estat premiada a Sálvame amb una secció pròpia, el que pocs poden dir quan el programa de Telecinco es troba enmig d’una situació tan complicada. Han fet fora a treballadors amb molt de pes, però ella de moment continua comptant amb el suport de la cúpula. Per tal de celebrar-ho, aquest cap de setmana ha viatjat fins a Andorra per gaudir d’uns dies de neu i desconnexió. Ha sorprès molt veure-la en una fotografia amb El Rubius, un dels youtubers més importants. Cal recordar que ell va ser el primer en traslladar-se a viure al principat, el que molts van criticar en acusar-lo de voler estalviar-se impostos. Ella s’ha mostrat encantada i han posat junts en una foto des de l’aeroport: “Quina alegria poder conèixer El Rubius”.

Belén Esteban coneix El Rubius | Instagram

No se sap si el noi l’ha intentat convèncer de traslladar el seu patrimoni al país andorrà, el que ella no ha fet més que alabar durant tot el cap de setmana. Hi ha anat amb un objectiu comercial, per això, per tal de promocionar la seva empresa d’alimentació i aconseguir que venguin els seus productes també allà. Ara bé, també ha aprofitat per fer turisme.

Belén Esteban, de viatge a Andorra | Instagram

La col·laboradora de Sálvame es mostra encantada | Instagram

Tenint en compte que Sálvame travessa una crisi molt greu i que podria acabar desapareixent de pantalla, Belén Esteban no s’atura i continua intentant accentuar les vendes dels seus productes d’alimentació. Algunes fonts deixen caure que podria estar preparant-se per abandonar la televisió i centrar-se exclusivament al seu negoci. Podria començar a oferir més productes i continuaria buscant supermercats d’arreu per vendre’ls, un futur que podria ser més proper del que molts pensen. De moment, però, continua compaginant les dues facetes per extreure’n el màxim profit possible.