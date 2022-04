Belén Esteban haurà de ser operada per la fractura de tíbia i peroné

S’han complert els pitjors presagis i, finalment, Belén Esteban haurà de pasar pel quiròfan, després de trencar-se la tíbia i el peroné en directe a ‘Sálvame’. La col·laboradora estava simulant una de les proves de Supervivientes a plató quan, de sobte, va caure a terra amb tan mala sort que recolzava tot el pes a les cames. En un primer moment, ella es pensava que s’havia trencat el turmell. Estirada a terra sense pràcticament poder moure’s, no feia més que lamentar-se de dolor.

Els metges van entrar ràpidament a plató per intentar esbrinar quin era el grau de lesió, però no ho veien clar i ràpidament la traslladaven fins a l’hospital perquè li fessin una placa i veure l’abast de la fractura. Va ser allà on van adonar-se que la zona afectada no era el turmell, sinó la tíbia i el peroné. La col·laboradora del programa del cor de Telecinco s’ha fracturat els dos ossos de la cama, el que l’ha forçat a agafar la baixa i descansar sense moure gaire l’extremitat per poder recuperar-se el més ràpid possible.

Belén Esteban, atesa pels metges després de trencar-se el turmell a ‘Sálvame’ – Telecinco

Belén Esteban, a quiròfan

I tot i que en un primer moment es va assegurar que Belén no hauria de ser operada, finalment Jorge Javier Vázquez ha anunciat des de ‘Sálvame’ que sí que haurà de passar per quiròfan. “Al final els metges han decidit operar a Belén”, ha dit el presentador. Aquesta era precisament una de les grans pors de la tertuliana del programa de les tardes de Telecinco.

“Els metges han decidit ja que el que han de fer és operar. I l’operació serà inminent, probablement aquesta mateixa setmana“, ha afirmat Jorge Javier, que també ha explicat que “Belén està emocionalment feta pols, absolutament devastada. No ha pogut dormir al seu llit, perquè no ha pogut pujar les escales, i ha dormit al sofà de la planta baixa. A més, està rebent un munt de trucades i whatsapps, però no respon a ningú perquè no té ànims”.

“I mira que a Belén li encanta estar al telèfon. I com ha d’estar per no voler-lo ni agafar…”, ha conclòs el presentador de ‘Sálvame’.