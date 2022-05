Belén Esteban ja ha sortit de l’hospital i es troba a casa

Belén Esteban ja ha abandonat l’hospital madrileny de La Luz on ha estat operada després de trencar-se la tíbia i el peroné en directe a ‘Sálvame’. Precisament era el seu xicot, Miguel Marcos, qui donava l’última hora sobre l’estat de salut de la tertuliana de Telecinco abans que aquesta abandonés l’hospital.

“Està molt desanimada. Però ha d’anar a poc a poc. Li queda per davant una llarga temporada fins que es recuperi totalment“, revelava Miguel. En concret, caldran entre 6 i 8 setmanes perquè pugui recuperar la seva vida normal. “Es troba a casa seva recuperant-se de l’operació de tíbia i peroné. Va ser tot un èxit, però el post-operatori serà molt més llarg del que s’esperava”, han assegurat a ‘El Programa de Ana Rosa’.

“Anímicament, està molt baixa d’ànims. És a dir, que a banda dels fortíssims dolors que té, no es troba gens bé. Però el seu marit està sent el seu major suport i medicina”, revelava la periodista Fabiola Etayo.

Belén Esteban entrant a l’hospital | Telecinco

La caiguda de Belén Esteban

Bélen Esteban estarà dos mesos de baixa mèdica per culpa de la forta caiguda que va patir en directe a Sálvame. La col·laboradora estava simulant una de les proves de Supervivientes a plató quan, de sobte, queia a terra amb tan mala sort que recolzava tot el pes a les cames. En un primer moment, ella es pensava que s’havia trencat el turmell. Estirada a terra sense pràcticament poder moure’s, no feia més que lamentar-se de dolor.

Els metges van entrar a plató per intentar esbrinar quin era el grau de lesió, però no ho veien clar i ràpidament la traslladaven fins a l’hospital perquè li fessin una placa i veure l’abast de la fractura. Va ser allà on van adonar-se que la zona afectada no era el turmell, sinó la tíbia i el peroné. La col·laboradora del programa del cor de Telecinco es va fracturar els dos ossos de la cama.