L’estat de salut de Belén Esteban: “Té forts dolors”

Belén Esteban ja ha estat operada de la fractura de tíbia i peroné. La tertuliana de ‘Sálvame’ es va trencar els dos ossos de la cama en directe mentre estava simulant una de les proves de Supervivientes a plató. De sobte, va caure a terra amb tan mala sort que va recolzar tot el pes a les cames. En un primer moment, ella es pensava que s’havia trencat el turmell. Estirada a terra sense pràcticament poder moure’s, no feia més que lamentar-se de dolor.

Els metges van entrar ràpidament a plató per intentar esbrinar quin era el grau de lesió, però no ho veien clar i ràpidament la traslladaven fins a l’hospital perquè li fessin una placa i veure l’abast de la fractura. Va ser allà on van adonar-se que la zona afectada no era el turmell, sinó la tíbia i el peroné. I, finalment, Belén Esteban ha estat operada aquest cap de setmana.

Belén Esteban – Telecinco

Belén, amb forts dolors i molt cansada

I ha estat el programa ‘Socialité’, de Telecinco, el que ha donat l’última hora sobre l’estat de salut de la tertuliana del programa de les tardes de Telecinco. “Continua ingressada a l’hospital, i s’haurà de quedar uns quants dies més. La nit l’ha passat bastant malament, ha tingut molts dolors i es troba molt cansada“, ha explicat la periodista Marta Collado des de les portes de l’hospital.

Segons la mateixa periodista, “el seu entorn més proper està molt pendent d’ella, i encara que agraiex totes les mostres de suport, està bastant absent per tot això que està vivint”. Per la seva banda, María Patiño ha assenyalat que “segurament continua a l’hospital perquè així poden controlar molt millor el dolor, ja que fa molt de mal”.

“Pel que jo sé, Belén està desconnectada. I estic esperant veure-la i fer-li una abraçada”, ha conclòs la periodista.