Carmen Lomana critica Manresa després d’una entrevista molt polèmica 

Carmen Lomana mai no ha tingut filtre a l’hora de dir les coses, el que fa que protagonitzi molts titulars en cada intervenció televisiva que fa. La socialité és col·laboradora de Ya es mediodía, el programa de Telecinco que presenta Sonsoles Ónega. Ella és, sense cap mena de dubte, la treballadora més rica de tot l’espai… del que presumeix sempre que pot. Si ara és notícia, però, és per les declaracions que ha fet sobre Manresa. Perquè sí, curiosament ha acabat donant la seva opinió en directe sobre la capital del Bages. I què ha dit? El programa estava parlant del rànquing de ciutats amb l’índex d’infidelitat més alt, en el que apareixia la localitat catalana en primera posició. Això donava ales a la tertuliana per afirmar, sense cap mena de vergonya, que creu que Manresa és “un lloc absurd“.

Carmen Lomana denuncia que l’han vetat a Netflix

Telecinco la va contractar perquè donés classes de protocol als concursants de Secret Story, moment en què Carmen Lomana va quedar en evidència en criticar el físic d’un d’ells. Va dir-li que no havia de menjar tant perquè no estava gens prim, una manera subtil de criticar que estigués gras per la qual van acusar-la de potenciar la grassofòbia. Davant d’això, Netflix va decidir que no la contractaria per a la desfilada amb la que volien promocionar Los Bridgerton: “Fixa’t com són de cursis i rancis que em van trucar per avisar-me que no podia desfilar”.

La tertuliana ha aprofitat una entrevista a El Mundo per defensar la llibertat d’expressió i també en el gust per la roba, ja que lamenta que molts la critiquin per dur abrics de pell: “Hi ha alguna cosa més sostenible que una pell que pots heretar de l’àvia? Un abric sintètic contamina molt i no és biodegradable, mentre que les pells són ecològiques i sostenibles”. De la mateixa manera, també ha defensat la tauromàquia: “A tot el sud de França tenen un respecte enorme pels toros, mentre que aquí hi ha una gran quantitat de papanatas als que ningú no els obliga a anar als toros, però que tampoc no ens deixen viure als que volem anar-hi”.

Carmen Lomana no té por a dir el que pensa | Instagram

La tertuliana critica les polítiques del Ministeri d’Igualtat

Sorprenentment, aquestes declaracions sobre les pells i els toros no han estat les més controvertides que ha pronunciat. Carmen Lomana diu que es defineix com a feminista, però no dubta en criticar el Ministeri d’Igualtat: “El que estan fent són mamarratxades que atempten contra les dones més que ajudar-nos, així com també van contra la Hisenda Pública perquè cada vegada li volen afegir més despeses innecessàries. Creen problemes a on no n’hi ha i ens posen un estigma absurd. Tota la vida de Déu les dones han menstruat i han anat a treballar. Si un dia no es trobaven bé, doncs trucaven i no anaven a la feina. El que no es pot fer és donar l’opció a què totes les dones no vagin a treballar quatre dies al mes”.

No contenta amb això, prossegueix: “Crec que és innecessari fer una llei d’una cosa natural perquè amb aquesta el que fan és posar més impediments perquè contractin dones. Et pinten com un ésser dèbil i fluix i la menstruació no ha de donar problemes”. Una nova mostra el desvergonyiment de la tertuliana, que no dubta en dir el que pensa encara que això li comporti crítiques ferotges. L’entrevista generarà molta repercussió, això segur, tenint en compte que ha deixat anar comentaris molt poc populars sobre temes tan controvertits com el feminisme, els abrics de pell i la tauromàquia. De moment, ella continua tranquil·la a casa i amb feina a televisió.