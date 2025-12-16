Carmen Lomana sempre s’ha vist com una de les famoses més pijas de la televisió espanyola, una tertuliana que ha sabut fer diners i mantenir-los després de la mort del seu marit. Fins ara mai no havia dit públicament de quina quantitat podíem estar parlant, però ara acaba de fer les delícies dels més tafaners i ha tret a la llum com de gran és la seva fortuna: “Tinc prou diners i el meu patrimoni val més de vuit milions d’euros“, ha etzibat.
I d’on els ha tret, exactament? El Español ha desgranat l’origen d’aquest imperi econòmic, el que es remunta al seu matrimoni amb Guillermo Capdevila. Ell va ser un dels pioners del disseny industrial a Espanya, qui va construir una autèntica fortuna que va heretar ella el 1999 arran de la seva mort. Lomana ha estat al capdavant dels seus negocis des de llavors i, aquells que la coneixen bé, confirmen que ha sabut crear “una estructura financera” molt sòlida.
Ara bé, en aquesta entrevista al pòdcast de Zodiac també ha volgut deixar clar que no és una caçafortunes que visqui exclusivament de l’herència del marit: “Quan ens vam casar, tots dos érem estudiants i jo tenia més diners que ell“. Carmen Lomana vivia a Londres, en aquella època, quan treballava per al Banc Santander i gaudia d’una situació econòmica “important”. Sempre va saber moure’s per ambients de diners, pel que ha dit, amb una vida social que va ajudar-la en aquest sentit.
D’on ha tret tots els diners Carmen Lomana?
Quan la tertuliana va heretar l’imperi del marit, va deixar-se assessorar i va invertir molt bé tot el que va rebre: “Mai no he estat una dona demanaire, sempre he treballat i he sabut invertir bé aquests diners”. Per exemple, hauria aprofitat per comprar edificis a llocs singulars. Gràcies a això, que li dona encara més diners, pot viure còmodament: “Tinc prou diners per viure, però treballo perquè prefereixo guanyar que anar restant“.
A més a més, que creu que li va bé continuar activa per a la seva salut mental: “Estar ocupada és fonamental per socialitzar i sentir-se vivia. El que faig a la tele no gaire rellevància, en aquest sentit econòmic, perquè és on menys paguen. A mi m’agrada el focus i crec que en aquest mitjà has de ser una mica egocèntric i vanitós”, etziba. Ella que fa molta publicitat a Instagram, sempre rep crítiques pel seu mode de vida: “La gent pensa que no treballo, però aquesta publicitat també comporta feina prèvia que no es veu”.
En aquesta entrevista, Carmen Lomana ha deixat caure que li fa una mica de por rebre una inspecció d’Hisenda un dia d’aquests: “Confio molt en el meu entorn i estic tranquil·la amb el meu assessor. Això sí, sempre fa pànic una inspecció d’Hisenda… però ho faig tot bé“, ha assegurat.