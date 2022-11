Carmen Lomana deixa la feina a Antena 3: “La directora em menyspreava”

Carmen Lomana ha estat acomiadada del programa de Sonsoles Ónega a Antena 3, un lleig que no ha acceptat de bon grat perquè considera que és summament injust. El que menys li han agradat han estat les formes, ja que diu que la directora de l’espai l’ha menyspreat sense cap mena d’empatia.

L’empresària no va tenir problema en explicar tot això i va criticar la directora en un post a Instagram que no ha fet gens de gràcia a la productora. Allà va quedar-se a gust, però sembla que no va quedar del tot satisfeta i ara ha concedit unes declaracions a la revista Semana en què s’evidencia que continua molt enfadada: “Em sento menyspreada. La directora no em volia en el seu programa i feia com si no existís… Doncs la veritat és que jo preferiria que m’hagués dit la veritat abans que actués com va fer”.

En la seva última intervenció en el programa, va deixar clar que estava enfadada perquè no li donaven veu ni protagonisme: “Estava avorridíssima i pensava que no sabia què diria si ja ho han dit tot. Si molesto, prefereixo marxar. Crec que tinc prou criteri per parlar del que parleu aquí”.

Carmen Lomana explica per què ha deixat el programa | Instagram

Carmen Lomana revela els detalls concrets que expliquen per què ha marxat del programa

“Jo allà no estava a gust perquè em sentia que no em volien. Sonsoles és meravellosa i la gent de l’equip m’ha tractat molt bé, però hi ha hagut coses que no es poden tolerar. A què anava? Ni tan sols m’enfocaven! Ella no em volia, ella sabrà per què em té fòbia. Jo el que no volia era venir aquí per fer de noia florero perquè tinc moltes coses a fer i a dir. Recordo que em van dir que havia estat molt callada i va ser tot molt lleig. El que no pot ser és que em tinguin allà i només facin que surtis un moment al final, que no em deixin parlar… Va ser tot un disbarat”, ha explicat.

També ha tret a la llum si li han escrit treballadors del programa després que els critiqués públicament: “M’han escrit amics i companys, però de la direcció ningú no m’ha dit res. El que sí que vull deixar clar és que Sonsoles està agraïda a mort perquè ella ha barallat perquè jo estigués allà. L’última cosa que vull és fer-li mal a la cadena o a Sonsoles”.