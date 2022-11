Mónica Carrillo pateix una mort propera i comparteix una reflexió

Mónica Carrillo acompanya els teleespectadors d’Antena 3 en els telenotícies que presenta, una cara coneguda que també aprofita la seva influència per fer reflexionar els seguidors a través del seu perfil de Twitter. En aquesta ocasió, s’ha sincerat sobre un drama personal que li ha demostrat com de curta i inesperada és la vida: “Permeten-me la llicència de parlar-los d’una cosa personal, tinc la necessitat de fer-ho”.

Aquesta setmana ha hagut d’acudir diverses vegades a l’hospital perquè una de les seves amigues estava ingressada a l’UCI després de patir un ictus amb vessament cerebral: “Quan entro a l’hospital sempre tinc la mateixa sensació, la d’entrar a un món al que li donem l’esquena en el nostre dia a dia perquè aquesta no és agradable de veure”.

Permítanme la licencia de hablarles de algo personal, pero tengo la necesidad de hacerlo. Esta semana estuve viendo a una amiga que lleva varios días sedada en la UCI tras haber sufrido un ictus con derrame cerebral. Cuando entro a un hospital siempre tengo la misma sensación. 👇🏼 — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) November 6, 2022

Salí de allí de la única manera de la que se puede salir: resignada y esperanzada por si la ciencia pudiera hacer algo por recuperarla. Me acaban de decir que hay muerte cerebral y que no hay posibilidad de hacer nada por ella. Mañana la desconectan. 👇🏼 — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) November 6, 2022

Mónica Carrillo aprofita una situació personal per fer reflexionar els seguidors

La presentadora reconeix que va sortir de l’hospital resignada i esperançada alhora, ja que confiava que els metges poguessin salvar-la. Desgraciadament, els van dir que hi havia mort cerebral i que no podrien fer res per a ella: “Demà la desconnecten. És injust per a ella i per a les persones que l’estimem, però m’agradaria enviar dos missatges. El primer, d’agraïment als sanitaris que cada dia travessen aquestes portes que a la resta no ens agrada ni tan sols mirar. I la segona, és una reflexió per a tots. També per a mi. Ens hem de preocupar d’allò important i prioritzar els nostres motius d’angoixa perquè quan la vida et fa un cop, no acostuma a avisar. Visquin, intentin ser feliços i facin feliços a aquells que els envolten”.

Y la segunda reflexión es para todos, también para mí. Preocupémonos por lo importante. Prioricemos nuestros motivos de angustia porque cuando la vida golpea no suele avisar. Vivan, intenten ser felices y hacer felices a quienes les rodean. ❤️

(Mis disculpas por el desahogo). — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) November 6, 2022

La seva història ha donat ales a molts dels seus seguidors per compartir històries similars. Tots ells han coincidit amb ella en què, al final, ens acabem preocupant de coses que queden rellevades a un segon pla quan et passa alguna cosa realment greu.