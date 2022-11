Revelen què pensa realment Sofia de totes les infidelitats de Joan Carles

Jaime Peñafiel sempre presumeix de tenir informació privilegiada sobre la Casa Reial, el que ha demostrat en una columna d’opinió en la que treu a la llum què sap sobre els pitjors moments que hauria viscut Sofia de Grècia. El periodista té clar que la dona de Joan Carles I ha patit “molt” per culpa de les infidelitats que ha hagut de suportar.

Així ho explica a El Mundo, en la que assegura que l’emèrita no ha gaudit gaire del seu últim aniversari perquè va coincidir amb la notícia que Corinna donaria detalls sobre la seva relació amb Joan Carles: “Aquest no ha estat el primer aniversari dramàtic de la seva vida matrimonial”, avisa. “Encara recordo un aniversari en què ella va cavalcar una mula pel Perú mentre Joan Carles presenciava una correguda de bous a Madrid. Una baralla per una infidelitat pública la va forçar a celebrar el seu aniversari lluny del marit”, ha revelat.

Sofia de Grècia hauria patit molt per culpa de les infidelitats de Joan Carles | Europa Press

Com ha viscut Sofia totes les infidelitats de Joan Carles de Borbó?

Totes les relacions extramatrimonials de Joan Carles haurien afectat la seva dona: “En un principi aquest patiment no transcendia perquè les infidelitats es desenvolupaven en la intimitat protegida del rei fins que l’escàndol de Corinna va esclatar públicament”, diu Jaime Peñafiel. Assegura que veure el seu marit amb l’amant en una revista va regirar-li l’estómac: “Aquell dia es convertia, mundialment, en la dona patidora i enganyada que ja era a nivell nacional. Ja no podia continuar mirant cap a un altre costat mentre arrossegava el seu desamor. Aquella fotografia va suposar una humiliació terriblement dolorosa“.

La premsa francesa també parlava de “la història d’amor que feia tremolar la monarquia espanyola” | Point de vue

I això que Sofia hauria acceptat aquestes banyes molt temps enrere: “Ella havia acceptat la situació i actuava com si res, sense perdre la dignitat i sense preguntar res. Assumia que els matrimonials reials han estat tan feliços i desgraciats com els de la resta dels mortals”.

El periodista creu que és “indiscutible” que entre Joan Carles i Sofia va haver-hi amor en algun moment, encara que també considera que cap dels dos no ho recorda ja i que el dolor pesa molt més en l’emèrita.