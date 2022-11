Gerard Piqué i Clara Chía, petons al Camp Nou entre rumors de trasllat

Gerard Piqué i Clara Chía s’han deixat veure junts, contra tot pronòstic, a les grades del Camp Nou. Aquest dissabte, l’icònic jugador del Barça s’acomiadava de la seva afició i la seva nova parella va voler estar present en aquest moment tan important de la seva vida. Durant el partit ningú no la va veure, però les càmeres van enxampar-la a la tribuna quan la gran majoria dels espectadors havien marxat del camp. El defensa va apropar-se fins allà per saludar-la i agrair-li el seu suport, el que va fer entre moltes abraçades i petons. En el vídeo, que s’ha viralitzat ràpidament, se la veu als seus braços en una imatge molt romàntica.

Des que s’anunciés que Gerard Piqué es retiraria i deixaria el futbol, molts mitjans de comunicació han començat a especular sobre el seu futur professional. Feina no li faltarà, tenint en compte la quantitat d’empreses que té al seu nom. A més a més, ell mateix ha deixat caure que dona per fet que tornarà al Barça en algun moment -segurament amb algun càrrec directiu-. Mentrestant, però, què té previst fer? Doncs bé, les primeres informacions l’estan situant a Andorra aquests pròxims mesos.

El futbolista té casa a Andorra, per la qual cosa ni tan sols hauria de fer una despesa en aquest sentit. A La Razón diuen que aquests darrers mesos ha estat habitual veure’l a diferents botigues de decoració d’Andorra la Vella, el que podria indicar que s’hauria estat reformant la casa per anar-hi molt més sovint… o traslladar-s’hi una temporada. Certament, aquest seria un canvi bo per a ell perquè l’allunyaria de la pressió de la premsa i dels paparazzi que el persegueixen cada vegada que surt de casa.

També s’ha de tenir en compte que Gerard Piqué és propietari del club de futbol F. C. Andorra, en el que està invertint perquè ascendeixi i acabi sent un equip a tenir en compte professionalment. Andorra no està tan lluny de Barcelona i li aportaria molta tranquil·litat, així com encara més beneficis fiscals. De moment ell no s’ha pronunciat al respecte, encara que cada vegada són més els diaris que asseguren que tot està decidit.

El temps dirà si, finalment, opta per canviar de residència i si Clara Chía l’acompanya en aquesta nova aventura.