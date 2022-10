Declaracions sorprenents de la mare de Shakira sobre la relació amb Piqué

Shakira i Gerard Piqué continuen intentant arribar a un acord que eviti el judici per la custòdia dels fills. Això no està sent fàcil, encara que fonts properes a la cantant colombiana insisteixen en què tots dos tenen voluntat de mantenir diàleg i cordialitat. L’actitud de l’artista no ajuda gaire, però, tenint en compte que ha criticat l’ex en la seva última cançó i que ha permès que se sàpiga que està disposada a denunciar Gerard Piqué per abandonament de la llar. L’última a posicionar-se públicament ha estat, sorprenentment, la mare de Shakira.

Nidia Ripoll ha reaparegut davant les càmeres, que la persegueixen dia i nit des que s’anunciés la separació de la seva filla. Aquests darrers dies estan més pendents d’ella encara en saber-se que el marit -i pare de Shakira- està ingressat a la Clínica Teknon de Barcelona. En un primer moment es pensava que la cantant estava malalta, ja que la van veure entrant a l’hospital diverses vegades en només quinze dies. Va haver de passar poc temps abans que es filtrés a la premsa que era el pare qui havia necessitat assistència mèdica després d’un ensurt que complica encara més el seu estat de salut.

El pare continua ingressat i la mare de Shakira ha volgut tranquil·litzar els fans de la cantant: “Continua ingressat, però està millor gràcies a Déu. Tota la família estem bastant més tranquils i desitjant que torni a casa aviat. De moment està estable“.

La mare de Shakira parla bé de Gerard Piqué | Europa Press

Gerard Piqué, pendent de l’evolució del pare de Shakira

I què ha dit sobre Gerard Piqué? Els reporters tenien curiositat sobre l’actitud que estarà mantenint el futbolista blaugrana davant d’aquest problema de salut de l’antic sogre, que sempre serà l’avi dels seus fills. Doncs bé, sembla que el barceloní està molt pendent de la seva evolució i que, fins i tot, ha acudit a l’hospital per visitar-lo malgrat tot: “Sí, l’altre dia va venir a veure’l perquè continuem sent una família“, ha etzibat la mare de Shakira davant les càmeres d’Europa Press.

Amb aquesta afirmació sembla voler deixar clar que els problemes sentimentals entre ells no han afectat la vida familiar amb els sogres, la que continuaria sent bona malgrat de tot. No hi ha cap imatge del futbolista a l’hospital, però la informació de la sogra deixa clar que encara hi ha una mica de pau entre tots.