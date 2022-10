Novetats en les negociacions entre Shakira i Gerard Piqué: canvis i diners

Gerard Piqué i Shakira continuen intentant arribar a un acord pel que fa a la custòdia dels nens. La seva separació és a boca de tots dia sí dia també, el que s’entén si tenim en compte que formaven una de les parelles més seguides de tot el món. Últimament s’ha dit de tot sobre el defensa blaugrana i l’exitosa cantant, però és la revista ¡Hola! la que té totes les novetats sobre aquesta història de desamor.

En primer lloc, han volgut destacar que és mentida que els diners estiguin suposant algun problema en aquesta ruptura. No estan enfrontats per qüestions econòmiques, bàsicament, perquè “no els uneix cap vinculació societària“. De la mateixa manera, també neguen que Shakira vulgui traslladar-se cap a Miami amb els nens el més aviat possible: “Ella l’única cosa que vol és saber on creixeran millor els fills i no va dubtar en matricular-los a la mateixa escola de Barcelona el dia que tocava”.

Shakira, a Eivissa amb els fills per celebrar el dia de la mare | Instagram

La relació entre Shakira i Gerard Piqué, més cordial del que s’havia dit fins ara

Fonts properes a la parella han insistit en què tots dos tenen clar que han de mostrar una voluntat negociadora i diuen que estarien posant de la seva part perquè hi hagi diàleg: “De moment no hi ha ni tan sols una data límit per anar a judici perquè, de moment, hi ha diàleg. No volen acabar als tribunals”.

Fins ara s’havia dit que Gerard Piqué es negava en rotund al trasllat de Shakira i els nens a Miami: “No es nega a escoltar totes les possibilitats sobre el benestar dels fills”. La cantant s’ha quedat amb els nens a la casa familiar d’Esplugues de Llobregat, un domicili de 869 metres quadrats, mentre que ell s’ha instal·lat al pis que té a la zona alta de Barcelona.

Shakira consulta tots els moviments amb els advocats

Diuen que estan instaurats en un clima molt cordial, però això no vol dir que no siguin conscients de la importància d’anar amb compte. Qualsevol moviment podria ser utilitzat en un futur judici, per la qual cosa ella estaria consultant tot el que fa amb l’equip d’advocats per evitar problemes futurs.

Shakira haurà d’anar a judici per frau fiscal | Europa Press

A més a més, cal recordar que Shakira està pendent del judici per sis delictes de frau fiscal al que s’enfronta. La Fiscalia creu que s’hauria evitat els impostos de tres anys en dir que no residia a Espanya, però ella insisteix en què no estava el mínim de dies necessaris per veure’s obligada a confirmar la seva residència. Per tal d’evitar les altes penes que li demanen, l’artista colombiana estaria centrada en buscar les proves que puguin salvar-la.