Shakira, a judici per sis delictes de frau fiscal

Shakira haurà de seure al banc dels acusats. La titular del Jutjat d’Instrucció número 2 d’Esplugues de Llobregat ha acordat l’obertura del judici oral contra Shakira per haver defraudat Hisenda presumptament. La Fiscalia demana vuit anys i dos mesos de presó per a ella per haver defraudat 14,5 milions d’euros en els exercicis d’entre el 2012 i el 2014. A més a més, també pretenen que pagui 24 milions d’euros de multa per no haver ingressat els impostos de patrimoni i de l’IRPF d’aquests anys.

L’acusen d’haver comès frau fiscal, contra el que ella vol lluitar. La cantant colombiana continua insistint en la seva innocència, de la que està tan convençuda que ha optat per rebutjar l’acord que li proposaven. En el document que ha publicat la jutgessa assegura que existeixen “indicis de criminalitat” contra ella i que per això opta per obrir el judici oral contra ella. Encara no hi ha data, però sí que se sap que el judici tindrà lloc a l’Audiència de Barcelona perquè la petició de pena supera els cinc anys de presó.

Shakira es defensa i continua insistint en la seva innocència

Molts es pregunten per què ha volgut anar fins al final, el que ella mateixa va defensar en una entrevista en què no va tallar-se un pèl: “Anar a judici és una qüestió de principis per a mi. Han recorregut a una campanya de premsa lasciva per intentar influir en la gent, fins i tot sense tenir proves que recolzin les seves afirmacions fictícies. Estan fent pressió en els mitjans i estan amenaçant amb els danys a la meva reputació per forçar-me a signar acords de conciliació. Confio que tinc proves suficients per sostenir el meu cas i que la justícia estarà a favor meu”, ha dit.

Shakira, contenta del resultat de la reunió | Europa Press

Ara caldrà esperar a que datin l’inici del judici, que tindrà una primera part que se seguirà al detall per veure si realment Shakira té tantes proves que demostrin que en aquells anys no vivia a Espanya com l’Agència Pública sospita.