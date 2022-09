Entrevista bomba de Shakira després de la separació de Gerard Piqué

Shakira trenca el seu silenci en la primera entrevista després de la separació de Gerard Piqué. La cantant colombiana ha sorprès moltíssim en concedir unes declaracions summament sinceres en què reconeix que travessa “l’etapa més fosca” de la seva vida. El titular? “Esperem que es tanqui aquest forat en el meu pit i després ja veurem què passa”.

Contundent i totalment trencada, l’artista parla amb la revista Elle en la que suposa la seva reaparició mediàtica després d’uns mesos molt durs. El primer que ha volgut deixar clar és que Gerard Piqué i ella estan intentant arribar a un acord per la custòdia dels dos fills que tenen en comú: “Independentment de com van acabar les coses o com ens sentim com a exparella, ell és el pare dels meus fills. Tenim feina a fer amb aquests dos nens increïbles i tinc fe en què descobrirem què és el millor per al seu futur i la solució justa per a tots. Espero i agrairia que ens donessin l’espai per fer-ho en privat”.

I és que repeteix que l’assetjament mediàtic està sent horrible: “No hi ha cap lloc en el que pugui ocultar-me dels fotògrafs amb els meus fills excepte casa meva. No podem anar a fer un passeig pel parc com una família normal o anar a prendre un gelat sense que ens persegueixin. És difícil… He intentat ocultar la situació davant dels meus fills per poder protegir-los, que és la meva prioritat a la vida. El tracte de la premsa ha estat molt difícil i molt invasiu per als meus fills. Ells no es mereixen sentir-se observats cada segon, fotografiats a l’escola o perseguits per paparazzi. Es mereixen una vida normal, això em sembla un circ total”.

Primera entrevista de Shakira després de la separació | Elle

Shakira assegura que va venir a Espanya per amor

El que més sorprèn és que ha parlat obertament de Gerard Piqué i ha deixat caure quina seria la seva estratègia en el judici per la custòdia, destacar que ella va deixar els Estats Units per estar amb ell a Barcelona i que ara vol tornar a marxar: “Gerard volia jugar a futbol i guanyar títols, jo li havia de donar suport. Un dels dos va haver de fer un sacrifici perquè jo havia de deixar els Estats Units perquè ell no hagués de trencar el contracte amb el Barça. Vaig fer l’esforç i el sacrifici, vaig posar la meva carrera en segon pla i vaig venir cap a Espanya com a un acte d’amor. Gràcies a això els meus fills van poder tenir una mare present i tinc amb ells un vincle increïble i irrompible que ens sosté”.

No ha volgut opinar sobre la nova relació de Gerard Piqué i Clara Chia, però sí que ha deixat clar que ella de moment no vol tenir més parelles: “Puc estar sola. Tota la meva vida he tingut relacions de parella i pensava que era l’estat ideal per a una persona, formar part d’una parella. En aquest moment, però, només som els nens, la meva família, els meus amics i jo”.

Shakira, a Eivissa amb els fills per celebrar el dia de la mare | Instagram

La cantant també parla sobre el judici per frau fiscal

Shakira no calla i no deixa cap pregunta sense respondre. De fet, fins i tot s’ha pronunciat sobre el judici al que haurà d’acudir com a acusada d’haver comès un delicte de frau fiscal: “Per mi anar a judici és una qüestió de principis. Fins i tot sense proves que recolzin les afirmacions fictícies, han recorregut a una campanya de premsa lasciva per intentar influir en la gent i fer pressió en els mitjans juntament amb l’amenaça de danys a la reputació per forçar acords de conciliació. És sabut per tots que les autoritats fiscals espanyoles fan això de manera sovint amb persones conegudes com jo i també amb altres contribuents anònims. Confio que tinc proves suficients per sostenir el meu cas i que la justícia estarà a favor meu”.

Shakira en estat pur, sense pèls a la llengua i amb ganes de defensar-se i dir la seva.