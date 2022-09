L’entorn de Gerard Piqué, “decebut i sorprès” per l’entrevista de Shakira

Shakira ha deixat verd Gerard Piqué en la primera entrevista després de la separació, en la que ha deixat anar unes declaracions molt potents en què ha assegurat que ella va fer el sacrifici de marxar dels Estats Units i que va deixar en segon pla la seva carrera per prioritzar la del futbolista al Barça. Assegura que té “un forat al cor” ara mateix i que ha travessat “l’època més fosca” de la seva vida. També ha criticat la persecució mediàtica que pateix, ja que assegura que ella volia mantenir els nens allunyats d’aquesta situació i que no li ho permeten.

El defensa blaugrana encara no s’ha pronunciat sobre el tema, però sí que ho ha fet el seu entorn més proper. ABC s’ha posat en contacte amb gent propera a Gerard Piqué, els qui deixen clar que estan “molt sorpresos” perquè aquesta entrevista no ajudarà en la negociació per la custòdia dels dos fills que tenen en comú. Fa uns dies la tensió entre ells va esclatar després d’una trobada amb els seus respectius advocats en què Gerard Piqué va abandonar la reunió sense previ avís molt enfadat. I ara veure que ara ella intenta fer-se la víctima no deu haver agradat gaire al futbolista.

Primera entrevista de Shakira després de la separació | Elle

Els amics més propers a Gerard Piqué no entenen les intencions de Shakira

“Des de l’entorn de Piqué refereixen sorpresa i certa decepció. Ningú no entén que en plena negociació Shakira hagi detonat una bomba de similars característiques. Denunciar cansament i agitar alhora l’ambient amb declaracions com aquestes sembla contradictori”, deixen caure. I és que ambdós progenitors tindrien clar que volen arribar a un pacte de no-agressió que garanteixi el benestar dels menors.

Shakira ha trencat el seu silenci en una entrevista en què ha parlat sobre la seva vida íntima, el que no acostuma a fer. Molts creuen que ho hauria fet amb una intenció clara. Però quina? El que ha quedat clar, per això, és quina és l’estratègia que farà servir en cas que arribi a judici contra Gerard Piqué: insistir en què va marxar de Miami tot sabent que això aniria en detriment de la seva carrera, una decisió que va fer per amor i que ara vol fer servir com a basa per aconseguir que el jutge la deixi tornar a Florida amb els nens.