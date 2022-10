Clara Chía, en el seu pitjor moment: “No vol sortir de casa”

Gerard Piqué i Clara Chía acaparen totes les mirades des que es confirmés que havien iniciat una relació poc després de l’anunci de ruptura del futbolista. Formen la parella de moda i tenen els paparazzi darrere dia sí dia també, especialment ara que Shakira parla de la separació en la seva nova cançó anomenada Monotonía. El fotògraf Jordi Martín ha fet una connexió en directe carregada de titulars a Socialité, el programa del cor de Telecinco que presenta Núria Marín.

Ha estat aquí on ha confirmat que, efectivament, el pare de la cantant colombiana torna a estar ingressat a la clínica Teknon de Barcelona. Ara bé, la informació més potent que ha tret a la llum té com a protagonista la nova nòvia de Gerard Piqué. El català ha explicat que el culer hauria organitzat un sopar d’empresa amb els companys de Kosmos aquesta setmana per intentar alleugerir el mal rotllo que s’hi respira. A aquesta trobada hauria acudit acompanyat de Clara, qui recordem que forma part del departament d’administració de l’empresa: “Em diuen que van mostrar molts gestos de complicitat i que se’ls veu molt enamorats“.

Això sí, no tot és de color de rosa. I és que diversos testimonis també li haurien assegurat al paparazzo que la jove barcelonina no travessa un bon moment. Clara Chía està farta de l’expectació mediàtica que l’envolta i tanta pressió l’estaria començant a afectar emocionalment parlant: “Gerard Piqué està tan enamorat d’ella que s’ha despreocupat de l’empresa i ara hi ha molta tensió entre els treballadors. Ella està sobrepassada i destrossada. Es troba travessant un moment terrible, no vol sortir de casa i està fent teletreball des de fa un mes. Està malament a nivell personal i anímic, no està gestionant gens bé la situació”.

Jordi Martín dona informació de Gerard Piqué i Clara Chía | Telecinco

Gerard Piqué visita la casa familiar de Shakira i els nens enmig de la tempesta

I mentre Clara Chía pateix les conseqüències d’haver iniciat una relació amb algú tan famós, Shakira continua promocionant Monotonía. Ara bé, aquest moment tan dolç està esquitxat per la preocupació per la salut del pare. Com dèiem, es troba ingressat als 91 anys en haver patit una decaiguda en el seu estat. En els darrers mesos ha necessitat atenció mèdica diverses vegades i això estaria preocupant molt l’exitosa artista.

Gerard Piqué visita la casa familiar | Europa Press

I, enmig d’aquest terratrèmol d’emocions, aquest cap de setmana Europa Press ha fotografiat Gerard Piqué entrant a la casa familiar. Se suposa que va anar-hi a deixar la roba dels nens, ja que se’l va veure amb una gran maleta, però els periodistes congregats a la porta no han pogut confirmar res. La situació està tensa i encara no han arribat a cap acord per la custòdia dels dos fills que tenen en comú, un tema del que també s’han d’encarregar.