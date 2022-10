Shakira, disposada a acusar Gerard Piqué d’abandonament de la llar

L’entorn de Shakira continua filtrant informació a la premsa rosa sobre la separació de Gerard Piqué, sempre sota el prisma de la cantant catalana. Aquesta mateixa setmana ha aparegut un reportatge en què s’intenta deixar clar que la cantant està posant tot de la seva part per evitar conflictes i que farà tot el possible per evitar anar a judici per la custòdia dels fills. Asseguren que no és cert que vulgui endur-se els nens a Miami sigui com sigui perquè l’única cosa que li preocupa ara mateix és que els nens estiguin bé, de la mateixa manera que també neguen que hagin posat impediments a l’ex a l’hora d’aparèixer públicament amb la nova nòvia.

Laura Fa i Lorena Vázquez han analitzat aquest escrit de la revista ¡Hola!, en el que han detectat certes amenaces de Shakira cap a Gerard Piqué. Cinc mesos després de la confirmació de la ruptura, se sap que la parella estava trencada des de feia més temps i que el futbolista blaugrana va marxar del domicili familiar a finals del passat mes de març.

Shakira amenaça Gerard Piqué amb acusar-lo d’abandonament familiar

Un detall molt important que podria esdevenir clau en les negociacions de la ruptura es mostra en la següent afirmació: “Un altre aspecte a tenir en compte és que Gerard Piqué feia mesos que no vivia en el domicili familiar quan va sortir a la llum la crisi amb Shakira. Llavors, ella va entendre que la relació estava trencada, però també que l’ex apartava algunes de les seves responsabilitats com a pare i que podria haver-ho utilitzat com a abandonament de la llar. De moment la cantant no té intenció de fer-ho servir a l’hora d’aconseguir la custòdia dels nens ni ho vol posar sobre la taula en les negociacions”.

En aquest paràgraf queden clares dues coses. La primera és que Shakira té aquest as sota la màniga, una amenaça que podria arribar a utilitzar en cas que les negociacions es compliquessin. Acusar-lo d’abandonament de la llar familiar seria un gest lleig que perjudicaria moltíssim Gerard Piqué a l’hora d’aconseguir un bon acord. Aquesta seria una punyalada en tota regla, tal com confirmen les periodistes del cor: “Shakira li està dient que farà servir aquest argument com li toqui els nassos”.

Alhora, en aquest article es defensa Shakira i s’insisteix en què té una “voluntat negociadora” i que vol que hi hagi diàleg per evitar acabar als tribunals. El temps dirà si, finalment, la cantant compleix l’amenaça que ha deixat caure en aquesta ocasió o si és cert que busca arribar a un acord per evitar més patiment als nens.