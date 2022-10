Shakira, escridassada en una festa de Halloween per la seva actitud altiva

Shakira l’ha fet grossa aquest cap de setmana i això no ajuda a què abandoni l’huracà mediàtic en què es troba immersa. La separació de Gerard Piqué ha provocat que la premsa rosa estigui més a sobre de la cantant colombiana, que no pot fer res sense tenir mil càmeres perseguint-la. Aquest divendres l’han captat en una festa de Halloween que organitzaven a la urbanització en la que viu amb els fills, moment en què ha fet enfadar els fans.

Ella mateixa mostrava la disfressa que havia escollit, d’animadora dels dos fills amb unes lentilles de color blau. Va aparèixer a la festa acompanyada d’unes amigues, les que van ser testimoni de l’escridassada que va rebre per culpa de la seva actitud. Havien muntat un túnel del terror, una atracció per la qual els veïns havien d’esperar gairebé una hora de cua per poder entrar. Quin va ser el problema? Que ella va saltar-se la cua amb tota la barra i això no va fer gens de gràcia a la resta de persones que estaven esperant com calia.

Shakira, disfrassada d’animadora dels fills | Instagram

Shakira fa enfadar els fans en saltar-se la cua d’una hora que s’havia de fer

La periodista Silvia Taulés va ser testimoni dels crits que va rebre Shakira quan la gent va adonar-se que estava fent servir la seva influència per colar-ser per endavant i ha compartit les imatges que va gravar a Socialité: “Vaig sentir tots els nens dient que deixaren de seguir el seu compte d’Instagram, les mares i les fans enfadades i tothom indignat perquè bàsicament va oferir una imatge molt cutre. De sobte van començar a dir que estava Shakira, va sortir gent del túnel de dins del túnel del terror per començar apartar la gent i vam veure-la amb els nens i dos agents de seguretat que els van permetre colar-se”.

Shakira va evitar la cua gràcies al suport dels membres de l’organització, els que van defensar-se de les crítiques tot recordant que es tractava d’una atracció privada i que poden deixar passar els qui els doni la gana: “És cert que ells escullen, però Shakira va quedar molt malament perquè va demostrar que està educant els fills tot demostrant-los que es poden colar davant de tothom. I el pitjor era que no era necessari fer això, ja que ningú no l’estava molestant i podria haver fet la cua perfectament. Si no vol, doncs que la facin els guardaespatlles i la deixin passar quan fos el seu moment. Shakira va decidir que no faria la cua i no la va fer”.

Shakira fa enfadar els fans en una festa de Halloween | Telecinco

A les imatges es veu perfectament com la gent l’escridassa i lamenta que deixin que es coli, una pocavergonya que l’ha deixat malament perquè sembla demostrar que en aquests llocs els famosos tenen prioritat i poden saltar-se les normes només per ser qui són.