La retirada de Gerard Piqué afectarà les negociacions amb Shakira?

Gerard Piqué es retira del futbol només cinc mesos després d’anunciar la separació amb Shakira. Aquest no ha estat un any fàcil per al blaugrana, això queda clar, que ara veu esquitxat el seu adéu futbolístic per tots els comentaris que s’estan fent sobre si la situació personal ha esdevingut clau en aquesta decisió. Els periodistes esportius insisteixen que si ho deixa, és exclusivament per motius futbolístics… però sembla difícil pensar que la seva tempestuosa vida amorosa no hi hagi tingut res a veure.

I enmig de totes aquestes especulacions, ara les mirades se centren en Clara Chía. Aquest dissabte, Gerard Piqué jugarà el seu últim partit al Camp Nou i això derivarà en una expectació mediàtica espectacular. Tots voldran veure com marxa del camp i s’analitzaran tots els gestos que tingui. La premsa rosa, en canvi, estarà amb els ulls clavats a les grades perquè el més probable és que la nova parella del barceloní estigui present en el seu comiat, un moment molt especial que no es voldrà perdre. Serà interessant veure si acaba tenint un paper destacat, si rep alguna salutació del futbolista o si opten per ser discrets i deixar fora d’aquest moment la vida privada.

Novetats en les negociacions per la custòdia dels fills amb Shakira

Gerard Piqué comença una nova vida després d’aquesta sorprenent decisió. Ara tindrà molta més llibertat per centrar-se en els seus negocis, però també en la vida familiar de la que tant s’està parlant. És innegable que la nova situació del defensa tindrà un impacte directe en les negociacions per la custòdia dels dos fills que té en comú amb Shakira, les que fins ara es trobaven en un punt mort. Ella continua insistint en emportar-se els nens a Miami, una possibilitat que ell volia impedir com fos perquè no podria veure’ls tan sovint per culpa dels seus compromisos futbolístics. Ara que deixarà de tenir partits els caps de setmana, podria tenir més fàcil anar viatjant fins allà sempre que volgués… o, fins i tot, traslladar la seva residència als Estats Units per tenir-los més a prop.

Tot això són especulacions, per descomptat, ja que cap de les dues parts no ha confirmat ni desmentit que el trasllat sigui una possibilitat realment factible. De moment, el que se sap és que els advocats de Shakira i els de Gerard Piqué fa mesos que intenten trobar un punt intermedi entre el que vol un i el que vol l’altre. El que tenen clar és que no volen que aquest cas arribi a judici perquè seria molt perjudicial per a les dues bandes, així com per als seus fills.

Shakira i Gerard Piqué no aniran a judici | Telecinco

Vanitatis ha parlat amb fonts properes als seus equips legals, els que afirmen que hi haurà pacte aviat. La retirada de Gerard Piqué fa que tot sigui una mica més fàcil: “Volen acordar les condicions de la separació sigui com sigui i triguin el que triguin, sempre que no arribi a judici”: Volen aconseguir el que sembla impossible perquè encara veuen “molt difícil” arribar a un acord que els satisfaci a tots dos.

I quin és un dels problemes principals? Que, fins ara, cap dels dos no ha volgut abaixar el cap i fer concessions: “Són dues estrelles mundials que tenen molt de pes en tot el seu entorn. Estan envoltats de persones que els donen la raó i els donen suport en tot el que fa. És per això que les negociacions estan sent tan dures”. Ara que Gerard Piqué abandona el futbol, tindrà més temps i disponibilitat per posar de la seva part en aquest aspecte de la seva vida.