Rosalía menysprea els periodistes en la seva gran nit amb Pedro Almodóvar

Rosalía ha estat la gran triomfadora de la gala de Los 40 Principales, en la que ha estat la màxima guardonada. La de Sant Esteve de Sesrovires s’ha convertit en l’artista més premiada d’aquesta edició amb tres guardons, entre ells un Golden Award que li ha entregat una celebritat com Pedro Almodóvar. Han considerat que el seu ha estat el millor àlbum de l’any i que no hi ha hagut cap gira com la seva; una nit que hauria estat magnífica si no fos per la seva actitud amb la premsa.

Ella era el cap de cartell clarament, el que feia que els periodistes congregats esperessin amb candeletes la seva arribada. Va baixar de la limusina i, com és habitual, la cantant va posar davant dels fotògrafs i va presumir de look negre amb transparències. El problema? Que va marxar d’allà sense respondre cap pregunta quan es dona per fet que tots han de tenir unes paraules amb la premsa. La seva mala educació va sobtar perquè mai no havia tingut aquesta actitud amb els periodistes als qui va deixar amb un pam de nas.

Ella va ser l’única que no va voler atendre la premsa, els qui feia hores que esperaven. Han estat molts els reporters que han manifestat la seva indignació amb l’artista, a la que han titllat de “diva” i “creguda”. La revista Semana es fa ressò d’aquest clima de tensió: “El gest de Rosalía ha fet enfadar els nombrosos mitjans de comunicació que s’hi havien congregat”. Un retret que accentuen encara més en aplaudir, tot just després, que altres com Nathy Peluso sí que s’aturessin amb els periodistes: “Sempre és d’agrair la professionalitat“, etziben en un clar dard cap a Rosalía.

Rosalía fa enfadar els periodistes | Europa Press

Rosalía i Pedro Almodóvar, una parella de cine

Com dèiem, l’encarregat de fer entrega d’un dels guardons més especials de la nit era Pedro Almodóvar. L’aclamat director de cinema concedia el premi daurat a Rosalía, que reconeixia que no es creia tenir una estrella com ell al seu costat: “Ell és un director increïble que sempre ha estat personal i valent a l’hora de fer les seves pel·lícules. I, de debò, per mi significa moltíssim com a artista que Pedro em doni aquest premi. Moltes gràcies. En el meu primer projecte, ell estava allà a primera fila. Pedro va venir a veure un xou de Los Angeles i jo em volia morir, imagina’t, és molt fort això“.

Rosalía recull el premi de la mà de Pedro Almodóvar | Los 40

Precioso agradecimiento de Rosalía a Pedro en #LOS40MusicAwards . pic.twitter.com/2VyME4n5nj — Agustín Almodóvar (@AgustinAlmo) November 4, 2022

Arran d’aquesta mostra pública d’estima, ja són molts els que especulen que Rosalía podria acabar apareixent en alguna de les pròximes pel·lícules del director. Sense cap mena de dubte, aquesta seria una col·laboració que faria parlar moltíssim.