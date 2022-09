Així és l’hotel de Rosalía a Nova York: luxe i intimitat per 17.500 €

Rosalía ha celebrat a Nova York les nou nominacions als Grammy llatins, un èxit increïble que ha viscut després de dos concerts multitudinaris a l’icònic Radio City Music Hall en què ha col·locat el cartell de totes les entrades venudes. La cantant de Sant Esteve Sesrovires continua en un núvol, del que no baixa des que va començar una gira mundial que l’està fent tocar el cel. Quina millor manera de festejar-ho que escollint un hotel cinc estrelles en ple cor de Manhattan? “Nova York, la ciutat més increïble del món. Gràcies per tant”, ha escrit.

Rosalía gaudeix de l’estada a Nova York | Instagram

Així és l’hotel de cinc estrelles de Nova York en què s’allotja Rosalía

Rosalía ha tornat a confiar en el Mercer Hotel, un allotjament de cinc estrelles ubicat en el Soho, una de les millors zones de Manhattan. Es tracta d’un local elegant i modern que ofereix totes les comoditats i luxe imaginables des de classes de ioga, massatges, entrenadors personals… També és conegut per tenir un restaurant molt ben valorat, en el que han vist la cantant demanant menjar per emportar-se i també per pujar-se a l’habitació.

El Español ha pogut saber que l’exitosa artista ha escollit la Suite Royal de 63 metres quadrats, ubicada a la sisena planta amb banyera d’hidromassatge, xemeneia, un llit doble extragran, zona d’estar i de menjador i escriptori. El preu no és apte per a totes les butxaques, precisament, tenint en compte que costa 3.507 € per nit. Ella s’hi ha estat cinc dies, així que només en allotjament s’hauria gastat més de 17.500 €.

Ara bé, no és car perquè sí. A més a més del luxe que s’hi respira, ofereixen molta seguretat i privacitat gràcies als agents de seguretat que estan les 24 hores a la porta.

Aquesta és l’habitació de Rosalía a NY | Mercer Hotel

L’hotel de Nova York que ha escollit Rosalía | Instagram

La pròxima parada en el seu Tour mundial és Toronto, ciutat canadenc que ja es prepara per a un altre concert de la cantant que s’espera que torni a quedar-se sense cap seient lliure.