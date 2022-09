Susanna Griso té nou xicot: fotos romàntiques i tots els detalls

Susanna Griso va ser enxampada de la mà d’un empresari català fa uns mesos, una relació que ara se sap que ha acabat. Com? Els fotògrafs la persegueixen de manera constant, el que ha permès que es publiquin unes imatges seves amb un altre home durant una escapada romàntica a Sevilla.

La revista ¡Hola! els ha captat en un passeig en bicicleta, el que feien abans de continuar caminant pel centre històric de la ciutat andalusa com una parella enamorada més. Aquí no han amagat la seva connexió, la que s’evidencia en els gestos d’estima que s’han dedicat en aquest parell de jornades en què els han vist passejar mentre s’agafaven de la cintura de l’altre.

El que més interessava era conèixer la identitat del nou xicot de la presentadora, el que han pogut saber. Es tracta d’Íñigo Afán de Ribera, un empresari tèxtil d’èxit que va signar la seva marca de samarretes anomenada Iggy Ink. Divorciat i pare de cinc fills, la seva vida sentimental és molt similar a la de Susanna, que també s’ha separat fa poc i és mare de família nombrosa.

Emprendedor, separado y padre de cinco hijos: así es Íñigo Afán de Ribera, el nuevo amor de Susanna Griso https://t.co/A7rr1y4t6I pic.twitter.com/nRnpc9oqn0 — Revista ¡HOLA! (@hola) September 21, 2022

Com es van conèixer Susanna Griso i Íñigo?

La revista afegeix una informació amb la que revelen com i quan es va conèixer la nova parella sorpresa de la tardor. Tots dos estaven convidats a la festa d’aniversari de Sandra García-Sanjuán a Malta de fa tres mesos, qui va convidar una llarga llista de famosos entre els que destacaven Paula Echevarría, Anne Igartiburu o Isabel Gemio. Sembla que allà els haurien presentat, moment en què s’haurien adonat que tenien coses en comú i que sentien atracció l’un per l’altre. Per tant, la parella sortiria des de fa menys de tres mesos. Ara bé, sembla que per ells ja és prou temps com per gaudir d’una escapada en la que s’han deixat veure molt còmplices.