Iñaki Urdangarin i Ainhoa, caçats en unes fotos romàntiques a Formentera

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia travessen un moment dolç en la seva relació, la que han deixat d’ocultar després d’uns mesos difícils en què no volien que els veiessin junts. L’última imatge que es tenia de la parella era a una platja nudista de Bidart, zona a la que van acudir -vestits- en una jornada en què van fer-se un munt de petons. Els fotògrafs els van veure molt enamorats, el que ha tornat a passar en les fotografies que publica la revista Semana en exclusiva.

En aquest cas, Iñaki i Ainhoa han estat caçats a Formentera. Aquest ha estat el destí de vacances que han escollit per a un mes de setembre en el que normalment no hi ha tants turistes com durant l’estiu. Les imatges van ser preses el passat dijous, dia en què els van veure a la platja de Ses Illetes abans d’acudir a la terrassa d’un restaurant per prendre alguna cosa. En les imatges es veu l’exduc de Palma amb el telèfon mòbil a la mà mentre sembla que ensenya alguna cosa a la seva xicota, que somriu mentre mira la pantalla.

La revista també s’ha posat en contacte amb testimonis que asseguren que els van veure passejant pels carrerons de l’illa mentre un parell de guardaespatlles els seguien de prop. Totes les persones que els van veure han coincidit que se’ls veia passejar “molt junts” i amb la clàssica actitud de “tortolitos“.

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Bidart, molt enamorats en unes fotos passionals

A principis de mes, com dèiem, el van enxampar amb la nova nòvia a la platja. En aquelles fotos, les que va treure a la llum Telecinco, es feia més que evident que la seva relació és més passional del que molts pensaven.

Iñaki Urdangarin i la nòvia, a una platja | Telecinco

L’exduc de Palma i l’advocada ja n s’amaguen | Telecinco

Iñaki Urdangarin havia estat notícia recentment per les tres trobades amb Cristina de Borbó que ha fet en l’últim mes, unes imatges cordials que feien pensar que podria haver-hi reconciliació entre ells… el que ara es descarta tenint en compte que poc després va viatjar fins a Formentera en un viatge romàntic amb la nova xicota.