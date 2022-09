Jorge Javier: “Sento fàstic pel desvergonyiment de Joan Carles de Borbó”

Joan Carles de Borbó torna a ocupar totes les portades i titulars per la seva assistència al funeral d’Elisabet II. En un primer moment, Felip i Letícia van evitar la fotografia amb ell per intentar obviar que havien coincidit. Poc després, però, els van forçar a seure tots junts i va donar-se una imatge impagable de la monarca espanyola amb cara de pomes agres mentre el sogre reia com si res no hagués passat. Tot això passava només uns dies després de l’estrena d’un documental sobre l’emèrit a HBO, en què diversos periodistes relaten el resultat d’una llarga investigació que ha confirmat que la premsa espanyola va ocultar alguns dels seus escàndols. Sobre això ha volgut opinar Jorge Javier Vázquez, que es mostra indignat en la seva columna d’opinió dels dimecres.

El presentador assegura a Lecturas que ha vist el documental i que l’ha escandalitzat el que ha après: “Després de veure els episodis del brillant documental sento un profund desassossec. Una barreja de tristesa, fàstic i por en comprovar el desvergonyiment amb la que s’ha mogut Joan Carles I durant moltíssims anys del seu regnat. Resulta impossible defensar la seva figura després de veure el documental, no hi ha per on agafar-la ni justificar-la. Sento fàstic pel desvergonyiment de Joan Carles“, etziba.

Jorge Javier té clar que Joan Carles de Borbó “no pot tornar a Espanya” després de tot el que ha fet: “Resultaria immoral que algú el convidés i exhibís com un gran trofeu -el que va passar a Sanxenxo va ser absolutament vergonyós- i seria una falta de respecte que un monarca a qui li han estat absolutament igual els súbdits tornés a trepitjar el nostre terra”.

Jorge Javier Vázquez critica Joan Carles de Borbó | Europa Press

Jorge Javier, sense escrúpols contra el rei emèrit espanyol

Sembla que el presentador de Sálvame vol intentar fer obrir els ulls als seus companys sobre l’emèrit: “Aconsello a Belén Esteban, joancarlista convençuda, que el vegi. Després de fer-ho, em diu que està trista i que creu que tots els espanyols haurien de veure el documental. Així és, estic d’acord amb ella”.

I acaba amb un missatge potent: “Prou d’intentar engalipar-nos amb la història dels serveis que ha prestat. Ja no cola. Joan Carles de Borbó passarà a la història com un rei corrupte amb massa tirada a aquesta bona vida plena d’excessos, vi i roses”.