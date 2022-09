Jorge Javier: “He estat mort emocionalment en el meu any més convuls”

Jorge Javier Vázquez ha tornat a Sálvame amb una exclusiva sota el braç. Després d’un mes i mig allunyat de la televisió, divendres passat ja va anunciar que tenia moltes coses a explicar. Visiblement emocionat, el presentador de Badalona no ha pogut evitar les llàgrimes en cap moment: “M’he adonat ara que he estat mort tot aquest últim any, encara que soni molt fort. He estat mort sentimentalment i emocionalment, no he sentit absolutament res”.

Què va provocar tant de dolor? Un dels motius principals hauria estat la mort de Mila Ximénez, companya de programa i amiga íntima que va perdre la vida per culpa d’un càncer de pulmó: “La seva mort em va deixar totalment trastornat i m’ha fet adult als 52 anys. Amb ella em sentia molt adolescent perquè fèiem bogeries, en canvi aquest any m’he sentit molt vell… No tenia ganes de res i tampoc no volia emprendre res. Sentia que tot s’havia acabat i no tenia il·lusió. He hagut de passar un procés en què he necessitat ajuda professional. La meva psicòloga em deia que estava entrant en una espiral autodestructiva que li preocupava i jo notava que no podia continuar així. Crec que a molta gent se’ns ha trencat la vida durant dos anys per culpa de la pandèmia i, en el meu cas, recuperar-la ha estat molt complicat”.

Jorge Javier diu que ha estat mort emocionalment | Telecinco

Jorge Javier reconeix que ha viscut el seu any més convuls

Jorge Javier ha reconegut que se sentia sol i que feia un any que pràcticament no sortia de casa i no volia relacionar-se. Ara ha tornat amb ganes i diu que creu que ha passat el dol. I com ha aconseguit sortir d’aquest pou? Escrivint el llibre que acaba d’anunciar: “Això m’ha servit per posar el cor a sobre de la taula i és el que hi ha, amb totes les conseqüències. En aquest llibre explico coses de la meva vida que abans mai no m’hagués atrevit a dir públicament per respecte a la meva família, per por i per la repercussió mediàtica que sé que tindria. Ara em sento preparat i què bé que es viu quan no tens por a res”.

Jorge Javier ensenya la portada del seu nou llibre | Telecinco

Diu que va començar a escriure’l mentalment el mateix dia de la mort de Mila, quan va sentir que necessita escriure tot el que sentia: “En aquest llibre m’he buidat, he gaudit, he plorat i m’he emocionat. He tornat a plorar després de molt de temps sense fer-ho en un llibre en el que m’exposo per voluntat pròpia, en el que menys m’oculto. En aquest llibre explico per què aquest ha estat un dels anys més convulsos de la meva vida, un llibre en què hi ha dolor, ràbia, impotència i també humor. El llibre acaba bé perquè encara soc viu i amb ganes de continuar vivint, que no sempre han estat aquí”, deia tot just abans de llegir en veu alta la primera pàgina de Antes del olvido, unes línies en les que reflexiona sobre el pou en el que va enfonsar-se.