Jorge Javier: “No sabia que es podia viure amb tant de dolor”

Jorge Javier Vázquez tornarà aquesta tarda a Sálvame després d’un mes i mig allunyat dels focus. Ha estat de vacances al Perú i també per diversos països d’Àfrica, unes setmanes en què ha estat hospitalitzat per un edema pulmonar i en les que ha patit un incident amb un elefant. El presentador de Badalona ha entrat en directe al programa en una connexió que ha preocupat una mica els seguidors, ja que ha assegurat que travessa una època complicada.

“Tinc moltíssimes ganes d’estar amb vosaltres. Jo crec que és el primer any que tinc ganes de tornar a treballar. Tinc moltes ganes de compartir moltíssimes experiències i emocions”, deia abans de posar-se a plorar en directe. Què li passa? “Us vull explicar moltes coses. Jo no sabia que es podria viure amb tant de dolor i tan poques ganes. He necessitat marxar mes i mig per retrobar-me, tocar peu i tornar a ser el que era abans d’un any. Tinc moltes ganes de tornar i m’he adonat de moltes coses. Fixa’t si he canviat, que vull fer-vos una abraçada a cadascú”.

El que més interès ha generat ha estat que digui que en aquest retrobament traurà a la llum una informació bomba: “Durant aquest temps… Dilluns explicaré una cosa que per mi és molt important, que em fa molta il·lusió i que vull compartir amb tots vosaltres. Només us diré que és una cosa que m’ha ajudat a tirar endavant i que m’ha canviat. Ha arribat el moment de la meva vida en què deixaré de castigar-me, en què no em tornaré a jutjar. És el moment d’estar content amb mi mateix”, ha dit.

Jorge Javier Vázquez deixa caure que té un gran titular | TV3

Jorge Javier diu que farà un anunci important en el retorn a televisió

El presentador ha deixat clar que s’acaba d’adonar que és un afortunat: “Li he donat moltes voltes. Sálvame va néixer en un període de crisi i acompanyem molta gent. El nostre deure és fer companyia a tota aquesta gent que decideix connectar amb nosaltres cada tarda, els hem d’entretenir”.

Jorge Javier ha necessitat l’ajuda d’un professional per saber gestionar el gran dolor que sentia: “No has d’amagar el cap a sota de l’ala. He necessitat acceptar el dolor, mirar-lo a la cara i molta teràpia professional. Aquest ha estat un viatge que necessitava, ja que havia d’enfrontar-me a tot el que m’ha passat aquest any i posar en ordre les emocions per poder seguir”. Les expectatives davant del que ha de dir són altíssimes, així com la curiositat que s’ha generat al seu voltant.