Incident de Jorge Javier amb un elefant a Botswana: “He passat molta por”

Jorge Javier Vázquez ha gaudit d’unes vacances molt exòtiques aquest estiu. Del Perú fins a Botswana, dos destins completament diferents en els que ha fet un munt de fotografies que ha anat compartint amb els seus seguidors. Precisament aquest parla darrer viatge a la seva columna d’opinió, en la que assegura que s’ho ha passat molt bé encara que reconeix que ha passat “molta por”.

Així ho explica a Lecturas aquesta setmana: “Viatjar t’obre la ment. Ningú que hagi vist de prop a un hipopòtam podrà tornar a fer servir aquest animal per insultar una persona. Quina bellesa, Déu meu. Què simpàtics que són quan entren a l’aigua i només deixen al descobert els seus ulls per no perdre’s què passa al seu voltant. No pot ser un insult dir a algú hipopòtam. Tampoc elefant. Ahir vam estar molt a prop d’una família i vam tenir la sort de poder veure un elefant de quatre mesos. Jugava molt i era molt trapella, preciós. També és cert que quan tens un molt a prop passes una por horrible, que és el que ens va passar”.

Jorge Javier, molt espantat per culpa de l’enuig d’un elefant

Una escena que hauria impactat molt el presentador de Sálvame, que revela que va tenir malsons aquella nit: “L’escena va tornar al meu cap quan intentava dormir i vaig sentir calfreds. Jo domava la imatge en el meu cap i veia l’elefant tombant el cotxe, el guia morint-se i el meu acompanyant i jo passant tota la nit al cotxe fins que apareixia un lleó i ens menjava”.

A un dels elefants li hauria començat a molestar el Jeep en el que Jorge Javier i els guies anaven conduint. L’animal hauria començat a moure les orelles per intimidar-los, s’hi hauria apropat i hauria començat a rebufar: “Sí, ho dic, vaig passar por. Tot just quan va marxar, el meu acompanyant va dir que pensava que en aquells segons amb l’elefant enfadat pensava que donaria un cop de peu al cotxe i que ens hauria llançat al riu en el que havíem vist tres cocodrils”.

Jorge Javier veu elefants a Botswana | Instagram

El presentador fa un safari per Àfrica | Instagram

El presentador ha fet aquest viatge acompanyat de l’ex

En aquest safari, del de Badalona també ha pogut veure un guepard de molt a prop: “Vaig estar en tensió tota aquella estona al seu costat. Jo soc molt emocional i la natura salvatge em va deixar exhausta. Li vaig suplicar a P. que deixéssim de fer safaris perquè ja havíem temptat massa a la sort”, diu tot deixant caure que en aquest viatge hauria anat acompanyat del seu ex, amb qui manté una relació excepcional.

Jorge Javier fa trekking per Botswana | Instagram

Un viatge que no oblidarà, tenint en compte totes les experiències úniques que hi ha viscut.