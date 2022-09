Carles III d’Anglaterra, molt enfadat en un vídeo viral: “Déu, odio això”

Carles III d’Anglaterra es troba al centre del focus mediàtic des que va morir la seva mare, una reina Elisabet que ja es troba al palau de Buckingham després que el fèretre fes un tour per Escòcia els darrers dies. Poques hores abans que les seves despulles arribessin a casa per poder ser velada en la intimitat per la família, el seu hereu ha protagonitzat un vídeo impactant que no el deixa ben parat.

El nou monarca es troba sota molta pressió en un moment dolorós i amb una agenda plena d’actes solemnes. Això explicaria que l’altre dia deixés anar un gest despectiu contra un treballador per demanar-li que retirés la safata amb els bolígrafs perquè li molestava. La ganyota que va fer es va viralitzar ràpidament, el que acaba de passar una altra vegada després d’un altre gest malhumorat.

Carles III d’Anglaterra protagonitza un altre vídeo viral

Encara no fa una setmana que ha accedit al tron anglès i Carles III ja ha protagonitzat dos vídeos virals que demostren que té molt mal geni. El primogènit de la reina Elisabet estava signant el llibre de visites del castell d’Hillsborough quan, en un moment, s’equivocava de data. En el vídeo publicat per la CBS, se’l sent preguntar si realment era 13 de setembre: “Oh, Déu, he posat la data errònia. Oh, Déu meu, odio això“.

Tot empitjorava quan la seva dona, la reina consort Camil·la, l’avisava que el bolígraf l’havia tacat de tinta. Era llavors quan Carles esclatava: “No puc suportar aquesta maleïda cosa! El que fan cada moment pudent”, remugava mentre agitava les mans visiblement enfadat abans d’abandonar l’habitació.

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX — CBS News (@CBSNews) September 13, 2022

Carles III ha deixat el seu mal humor en aquella habitació, aparentment, ja que poc després reapareixia pel carrer en un altre bany de masses amb ciutadans anglesos que volien saludar-lo i felicitar-lo per haver accedit al tron finalment.