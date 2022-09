L’ascens al tron de Carles dècades després d’estar a l’ombra d’Elisabet II

El príncep Carles podrà ser rei d’Anglaterra després de dècades a l’ombra de la seva mare, la reina Elisabet II, una de les monarques que més anys ha passat al tro, set dècades i 241 dies de regnat. El fins ara príncep de Gal·les serà rei als 73 anys, després que la seva mare hagi mort als 96 anys a la seva residència d’estiu a Escòcia.

Carles va néixer a Londres el 1948 i amb tres anys va veure com coronaven la seva mare i ell es convertia en duc de Cornualla i hereu al tron. Amb set anys, el 1955, la reina i el duc d’Edimburg van decidir que anés a l’escola i van trencar amb la tradició que els futurs reis tinguessin un tutor personal. Així, es va formar a Anglaterra i a Escòcia amb una petita estada a Melbourne, Austràlia. Després va cursar arqueologia i antropologia durant dos anys a la Universitat de Cambridge, tot i que finalment va passar a fer història.

Després es va iniciar en la carrera naval al Royal Navy College i amb 33 anys es va casar amb Diana Spencer, Lady Di, en una cerimònia retransmesa a tot el món i seguida per 750 milions de persones. L’any següent Diana va tenir el príncep Guillermo i dos anys després el príncep Enric. Onze anys més tard, després de molts rumors, van anunciar la seva separació, tot i que Diana va continuar sent part de la Família Reial britànica.

La mort de Diana i la seva relació amb Camila Parker van fer caure la seva popularitat

El 1997 Diana va morir durant un viatge a París. La Casa Reial va explicar que va patir un accident de cotxe, tot i que hi ha moltes teories al respecte. Això sumat a que Carles havia confirmat la seva relació sentimental amb Camila Parker -ara reina consort-, amb qui es relacionava des de feia anys, va fer caure en picat la seva popularitat. En especial quan en una entrevista amb la BBC va confirmar haver-li posat les banyes a Lady Di amb Camila. En paral·lel estava tenint problemes amb els germans -la princesa Ana i el príncep Andrés-, el que va continuar enfonsant la popularitat de la monarquia.

A poc a poc Carles ha anat recuperant popularitat i protagonisme fins al punt que fa poc es va confirmar que quan morís Elisabet II ell seria l’hereu al tron. Finalment el dia ha arribat amb 73 anys. Les últimes aparicions públiques de Carles han coincidit amb moments en què la reina no ha pogut assistir a actes oficials. Per exemple, una de les darreres intervencions ha estat la cerimònia d’apertura del Parlament del Regne Unit aquest passat maig. Elisabet II no hi va assistir per “problemes de mobilitat” i va ser Carles qui va fer les seves funcions.