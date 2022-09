Guillem i Harry d’Anglaterra s’acomiaden de l’àvia en dues cartes tendres

La mort d’Elisabet II continua generant notícies. El seu fill Carles III ha estat proclamat com a nou rei d’Anglaterra, mentre que el net Guillem ha rebut el càrrec de príncep de Gal·les i hereu a la Corona. Precisament Guillem ha volgut dir la seva en el primer comunicat després de la pèrdua de l’àvia, tot un referent de qui també s’ha volgut acomiadar públicament.

En una carta molt emotiva, Guillem agraeix la feina que ha fet al llarg d’aquests 70 anys en el tron: “Dijous el món va perdre una líder extraordinària que tenia un compromís absolut amb el país, els regnes i la Commonwealth. Molt es parlarà en els pròxims dies sobre el seu regnat història. Jo, en canvi, he perdut una àvia. Lamentaré la seva pèrdua però també em sento increïblement agraït. He comptat amb el benefici de la saviesa i tranquil·litat de la reina. La meva dona també ha tingut 20 anys de guia i suport. Els meus tres fills han passat vacances amb ella i han creat records que duraran tota la vida”.

“Ella va estar al meu costat en els meus moments més feliços i també en els dies més tristos de la meva vida. Sabia que arribaria aquest dia, però passarà algun temps abans que senti realment la realitat de la vida sense l’àvia… Honraré la seva memòria tot donant suport al meu pare, el rei, en tot el que pugui”, escriu Guillem en un comunicat que ha agradat als monàrquics.

El príncep Guillem reacciona a la mort de l’àvia | Instagram

La seva dona, Kate Middleton, ha afegit com han viscut els seus fills aquesta pèrdua. El detall que més ha cridat l’atenció té a veure amb el petit de 4 anys, el Louis, qui hauria dit que almenys està content perquè “la besàvia ara està amb el besavi”.

Harry d’Anglaterra també s’acomiada de l’àvia en una carta sorprenent

També el seu germà Harry ha volgut acomiadar-se de l’àvia en una carta sorprenent que han filtrat a la premsa. El príncep va renunciar a tots els seus títols per culpa del tracte que va rebre Meghan Markle els darrers anys, el que va fer que s’allunyés de tota la família. L’àvia mai no el va deixar de rebre a Palau, per això, un suport que ell ha volgut agrair.

Carta del príncep Harry després de la mort de l’àvia | Instagram

“Àvia, encara que aquest final ens hagi deixat a tots molt tristos, estic eternament agraït per totes les nostres trobades: des dels meus records d’infància amb tu, pel primer moment en què vas conèixer la meva encantadora dona i quan vas abraçar tendrament els teus estimats besnets. M’alegra tant haver viscut aquests moments amb tu i altres igual d’especials. Ara també honrarem el meu pare en el seu nou paper de rei Carles III i somriurem en saber que l’avi i tu esteu junts en pau”, ha prosseguit.